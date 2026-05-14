Златна бомба на Лесово! Митничари хванаха бижута за над 400 хил. евро

Служителите на Агенция „Митници“ разкриха зрелищен канал за контрабанда на злато на пункта Лесово, след като откриха над 3 килограма златни накити, укрити в специално изработен тайник в лек автомобил. По данни на митниците стойността на задържаните бижута надхвърля 400 хил. евро, а разследването вече се води под надзора на Окръжна прокуратура-Ямбол.

Акцията е проведена на 11 май около 16:30 часа, когато на входящото трасе от Турция към България пристига лек автомобил с румънска регистрация, пътуващ по маршрут Турция-Румъния през България. Водачът и неговият спътник - и двамата румънски граждани - заявили пред митническите служители, че превозват само личен багаж и нямат нищо за деклариране.

След извършен оперативен анализ автомобилът бил селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“.

По време на контролните действия инспекторите забелязали следи от манипулация по таблото на автомобила. След демонтаж на част от конструкцията те открили специално изработен тайник във фабрична кухина, оборудван с механизъм за дистанционно отключване.

В укритието били намерени 14 пакета с бижутерийни изделия от жълт метал - пръстени, гривни, колиета, обеци и други накити, внимателно увити с тиксо.

Експертиза на вещо лице установила, че изделията са изработени от злато с различни карати. Общото тегло на накитите е 3020,80 грама, а стойността им достига 418 796 евро.

Освен златото митническите служители открили и укрити цигари. В облегалките на двете седалки на автомобила били намерени 1000 къса, или 50 кутии контрабандни цигари с надпис „For duty free sale only“.

Всички контрабандни стоки са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com