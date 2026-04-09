Удар на митницата! Над 54 000 „маркови“ стоки спрени на границата

Повече от 54 000 текстилни изделия, обувки и чанти със знаци на световноизвестни марки са задържани от митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при серия проверки на товарни автомобили, влизащи от Турция. Стоките са иззети заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Операцията обхваща три отделни случая в рамките на няколко дни. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Общо са задържани 45 878 текстилни изделия, 2934 чифта обувки и 5309 чанти. Стоките са открити при щателни проверки на три товарни автомобила, превозващи групажни пратки през България за различни европейски държави.

При първия случай на 3 април 2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация, управляван от полски гражданин. Той представя редовни документи за превоз на стока от Турция през България за Белгия. Камионът е селектиран за щателна проверка на декларираните 745 колета. В 343 от тях митническите служители откриват 21 260 блузи, ризи, панталони, тениски, якета и мъжко бельо, както и 974 чифта обувки и 87 чанти, всички с обозначения на световноизвестни марки.

На следващия ден при проверка на друг товарен автомобил с чужда регистрация са установени 20 039 текстилни изделия и 3875 чанти с логата на известни брандове. Камионът е превозвал групажна стока от Турция за Хърватия.

В третия случай, при проверка на 5 април 2026 г., митническите служители откриват в товарен автомобил 4579 дрехи, 1960 чифта обувки и 1347 чанти със словни и фигуративни изображения на известни марки. Стоката е пътувала от Турция през България за Северна Македония.

Задържането е извършено в изпълнение на Европейски регламент 608/2013 за защита на интелектуалната собственост. Предстои притежателите на марките да бъдат уведомени, за да предприемат последващи действия.

