22 български думи, които имат сърце и душа

Всеки език има думи, които звучат като музика. Но българският има и друго — думи, които са необятни. Те не се превеждат и обясняват лесно, защото не означават просто предмет или действие. В тях има история, народопсихология, мирис на стари книги, прах от калдъръм и глас на баба, която разказва случка край печката. Имат сърце и душа. Някои чисто български, други заемки, станали част от речника ни, но всички са типично нашенски.

Езикът освен средство за общуване е и памет, дом, характер. Затова е свещен.

Будител

Може би най-българската дума!

Чужденците трудно я разбират, защото „будител“ не е просто teacher, educator или intellectual. Будителят не само учи. Той събужда. Разпалва духа на народа в най-тъмните времена.

Това са хората, които по време на робство пазят езика жив, преписват книги на свещи, строят училища, отварят читалища и убеждават един заспал народ, че има право на бъдеще.

Будителят е много повече от професия. Това е мисия.

Затова и Ден на народните будители няма истински аналог по света. Малко народи имат празник за хората, които са разсънили духа им.

Нега

Една от най-красивите български думи. Нега е блаженство, нежност, прималяване, предизвикано от силно любовно преживяване, копнеж, желание, страст. Но не в лъскавия смисъл на модерната психология. Чувство на наслада, на задоволство.

На английски можеш да кажеш care или tenderness. Но губиш душата на думата.

Проникновено

Някои хора говорят проникновено. Нечии очи гледат така. Някои песни остават под кожата именно заради това.

Думата означава нещо, което достига право до вътрешния свят на човека — дълбоко, тихо и едновременно силно.

Горест

Не е просто тъга. Горестта е тежка, почти съдбовна болка. В нея има мъка, скръб, и поезия.

Това е дума от старите български песни и романи. „Изпята е моята песен!“ — въздишаше той, притиснат от дълбока горест“ - Георги Караславов.

Жал

Малка дума с огромна тежест.

„Жал ми е“ не означава просто pity. В българската жал има любов, състрадание, болка и човечност.

Може да ти е жал за човек, за животно, за младост, за пропуснат живот.

Свян

Дума, която сякаш изчезва от модерния свят.

Свян е деликатна срамежливост, вътрешна чистота, тихо притеснение. Нещо крехко и почти старомодно красиво.

Задушевен

Излъчва сърдечност, интимност, дълбока искреност и топлота. Задушевният разговор е не само приятен, той означава близост, човещина и топлина.

Това е разговор за след полунощ. Истории, които не разказваш на всеки.

Блян

Мислен образ на нещо, създадено от въображението, което е силно желано, много привлекателно; мечта. „Закачката на Еньо беше засегнала сърцето й и то оттогава живееше с блянове и копнежи увлекателни и сладки“ - Елин Пелин. В бленуването има копнеж по нещо далечно, почти недостижимо. Мечта с лека тъга, сладка меланхолия, в себе си. Любима дума на поетите.

Орис

Българинът рядко казва просто „съдба“. По-често говори за орис.

Все едно животът е бил написан някъде предварително — още преди първия ти дъх. Тя е поетична и книжовна дума, свързана с вярата, че жизненият път на човек е определен.

Хайдутин

За чужденците това е outlaw. За българската история — много повече.

Хайдутинът е едновременно разбойник, бунтар и народен герой. Човек извън закона, но често вътре в легендата.

Айляк

Да, думата идва от турски. Но само в Пловдив се е превърнала в цяла житейска философия.

Айляк е да не се състезаваш непрекъснато с времето. Да умееш да забавиш живота, без да изпускаш смисъла му. Може би се доближава до slow living, което е съвсем модерна жизнена концепция.

Чешит

Не просто странник или особняк.

Чешитът е колоритен човек — леко луд, леко гениален, винаги различен. Тези хора често дразнят обществото, но без тях светът би бил безцветен.

Мерак

Не е просто желание. Меракът е страст да направиш нещо с душа.

Българинът може да има мерак за градина, за хубава ракия, за ремонт, за песен, за живот. Затова и Хайтов, освен едноименен разказ, има цитат за това в „Мъжки времена“: „Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто – да го направиш!“. Това е то истински мерак!

Инат

Дума, която описва половината Балкани.

Но инатът не е просто stubbornness. Това е емоционална съпротива срещу света. Понякога смешна, друг път героична. Нещо като да обичаш на инат.

Гиздав

Има хора, които влизат в стаята и сякаш носят празник със себе си. Точно за тях българинът е измислил думата „гиздав“. Не просто хубаво облечен, а пременен с настроение, със самочувствие, с онази старовремска суета, която ухае на празнична риза, шарена носия и неделен площад.

В народните песни момите почти винаги са гиздави — с плитки, цветя и поглед, който може да подпали цяло село.

Лудетина

Лудетината е човек непредвидим, див, понякога смешен, понякога опасен, но винаги по-голям от скуката.

Това е онзи образ, който тръгва посред нощ към реката, свири силно, говори сам или измисля щуротии, които друг не би посмял.

И странното е, че точно лудетините често остават най-живите хора в спомените ни. Нещо като „You know she's a little bit dangerous“, знаменитата песничка на Роксет.

Смълчан

Има различни видове тишина, някоя плаши, друга - не. Има и трета - тежка, дълбока, натежала от неизказани мисли.

Точно такава е думата „смълчан“.

Смълчана може да бъде къща след кавга. Улица след дъжд. Човек след раздяла. В нея има не просто липса на звук, а чувство, което е останало без глас.

Брътвеж

Сред онези чудни български думи, които чуждоземците усещат повече като атмосфера, отколкото като значение. Думата идва от глагола „брътвя“ — говоря много, шумно и често без особен смисъл, но в нея има нещо повече от обикновено „дрънкане“. Не би било точно да е просто „nonsense“ или „babbling“, има комизъм и е някак нелепост.

Вглъбен

Някои хора гледат навън. Други - навътре. Иначе казано някои са бангаранга, други - Джаберуоки, защото обичат Алиса. Трети са „Муша ринг дъм а ду дъм а да“ – падат си по „Металика“.

Вглъбеният човек сякаш живее едновременно тук и някъде далеч в собствените си мисли. Говори по-малко, наблюдава повече и често носи цял вътрешен свят, който никой не вижда.

Това е дума за тихите хора с бурни души.

Злокобен

Една от най-мрачните и силни български думи. Злокобно може да бъде небе пред буря, празна гара посред нощ или нечий поглед, от който те побиват тръпки.

В думата има усещане за надвиснала беда, за нещо тъмно и неизбежно. Тя не просто описва страх - тя го предвещава. Тийновете биха го казали „дарк“, „мега тегав“, „мрачен тип“, но не в това е въпросът.

Шетам

Да шеташ не означава просто да вършиш работа. В тази дума има движение, грижа и ритъм — тракане на съдове, забърсване на масата, обикаляне из къщата още от ранни зори.

Едно време бабите „шетаха“ по цял ден — между печката, двора, зимнината и децата. Думата носи усещане за топъл хаос, за живот в движение, за дом, в който все нещо къкри, съхне или се подрежда.

И днес, когато някой каже „шетам из къщи“, сякаш за миг се връща старата българска къща — с менци, черги, мирис на гозба и радио, което свири тихо в кухнята.

Цаниш

Има думи, които звучат така, сякаш са излезли направо от стара софийска кръчма или махленски разговор. „Цаниш“ е точно такава. Не е само „наемаш“, има своя отсенък, нюанс.

Някога с нея са уговаряли майстори, музиканти, ратаи — хора за работа. „Цаних зидар“, „Цаниха оркестър за сватбата“. Имало е делови смисъл, но и нещо живо, човешко — не просто наемаш, а сякаш привличаш човек към своята работа и свят.

После думата започва да живее втори живот. Днес, когато кажеш, че някой „се цани“, вече има лека ирония. Все едно човек сам се бута напред, натиска се за внимание, за важна роля. Понякога смешно, понякога нахално, понякога дори симпатично. „Цани се за шеф.“ „Цани се за голяма работа.“ „Пак се цаниш нещо.“

Това е красотата на старите български думи — навяват ни уют и съдържат родолюбие, затова нека си ги пазим и изговаряме всеки път когато те са на ход..

