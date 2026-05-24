Една подправка от кухнята може да спаси умиращата орхидея

Орхидеите са сред най-красивите, но и най-капризни растения, отглеждани у дома. Един от най-честите проблеми при тях е появата на мухъл по корените, причинен от прекомерна влага и липса на въздух. Според публикация на Newsweek Romania обаче има лесно и евтино решение, което много хора вече имат в кухнята си - обикновената канела. Специалистите твърдят, че тя има силен противогъбичен ефект и може да помогне на растението да се възстанови изненадващо бързо.

Защо корените започват да мухлясват

Корените на орхидеите са много по-чувствителни от тези на повечето стайни растения. Те имат нужда от добра циркулация на въздуха и умерена влажност, а всяко прекаляване с поливането може да доведе до проблеми.

Когато водата се задържа прекалено дълго в саксията, субстратът започва да се уплътнява и корените остават без достатъчно въздух. Именно тогава се създават идеални условия за развитие на мухъл и гъбички.

Според специалистите основните признаци за проблем са:

постоянно влажен и студен субстрат;

меки, кафяви или белезникави корени;

неприятна миризма от саксията.

Проблемът може да е и в субстрата

Много хора допускат грешка и използват неподходящ субстрат за орхидеите. В природата тези растения растат върху кората на дървета, а не в почва.

Ако субстратът е стар, прекалено ситен или вече разложен, той започва да задържа прекалено много вода. Така корените буквално остават "задушени".

Признаците за проблемен субстрат включват:

парчета смачкана кора, почти като прах;

постоянни влажни петна в саксията;

корени, които изглеждат заровени и лишени от въздух.

Как канелата спасява орхидеята

Канелата действа като естествено противогъбично средство. Тя помага да се спре разпространението на мухъла и предпазва здравите части на растението.

За да бъде ефектът максимален, специалистите препоръчват няколко лесни стъпки:

извадете растението от саксията и внимателно почистете засегнатите корени;

отстранете меките или напълно повредени части;

поръсете засегнатите места с тънък слой канела;

оставете растението да се проветри, преди да го пресадите.

Според експертите канелата помага на влажните зони да изсъхнат по-бързо и създава среда, в която гъбичките трудно се развиват.

Как да предотвратим повторен проблем

След обработката орхидеята трябва да бъде пресадена в нов, дишащ субстрат, предназначен специално за този вид растения.

Поливането също трябва да бъде внимателно. Специалистите препоръчват вода да се добавя едва когато корените променят цвета си от зелен към сиво-сребрист.

Важно е саксията да има добър дренаж и достатъчно отвори за въздух. Според експертите мухълът по корените не означава, че орхидеята е загубена.

„С бърза намеса и просто средство като канелата, растението може да се възстанови изненадващо лесно“, посочва изданието.

