Тази подправка се поръсва по перваза на прозореца и прага. Ето защо
Тънка линия на правилното място може да затрудни насекомите, които търсят трохи и сладко в кухнята
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Тънка линия на правилното място може да затрудни насекомите, които търсят трохи и сладко в кухнята
Вместо най-скъпата подправка, малките пликчета в магазина крият друго...
Една от основните причини за гниене на орхидеите е прекомерната влага
Включването им в диетата може да доведе и до удължаване на живота
Перфектна напитка за отпускане преди лягане
Освен че стимулира метаболизма, тя може да обогати организма с витамини
Рецептата се състои само от две съставки
Канелата например помага за понижаване на нивата на кръвната захар при диабет
Учените са установили как популярна подправка повишава метаболизма
Нормализира нивото на кръвната захар
1/2 чаена лъжичка сваля кръвното и холестерола Ароматът е допинг за мозъка, помага и при депресия Използваме я предимно за украсяване на млякото с о...
Хапвайте черен шоколад, за да ходите с усмивка на работа Можете ли да се съсредоточите още сега? И в момента четете тази статия, вместо да си вършите...