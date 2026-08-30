Тази подправка се поръсва по перваза на прозореца и прага. Ето защо

С настъпването на топлото време мравките все по-често намират път към домовете, а понякога им е достатъчна и съвсем малка пукнатина край врата или прозорец. Особено привлекателни за тях са трохите, сладките храни и разлетите напитки. Оказва се, че един от най-простите домашни начини да ги държим настрана е обикновената смляна канела, пише Kertészkedj-hu. Силният й аромат може да попречи на насекомите да следват обичайния си маршрут.

Защо ароматът може да ги обърка

Мравките се ориентират в голяма степен чрез химически следи, оставяни от останалите членове на колонията. Има и научни данни, че вещества от канелата притежават репелентно действие - изследване върху различни видове мравки установява силен потенциал на етеричното масло от канела като отблъскващо средство. Това обаче не означава, че смляната подправка у дома действа със същата сила или може да унищожи колонията.

Къде да сложите канелата

Методът е съвсем прост - поръсете тънка линия смляна канела там, откъдето мравките влизат или където вече са оформили своя пътека. Най-подходящи са прагът на входната или балконската врата, первазът на прозореца и малките пукнатини край стените.

Идеята е силният аромат да наруши химическата следа, по която насекомите се ориентират, и да ги принуди да търсят друг маршрут. Добре е едновременно с това да бъдат премахнати трохите и остатъците от храна и да не се оставят открити сладки продукти или разлети напитки.

Има една важна уговорка

Канелата е по-скоро домашен репелент, отколкото средство за окончателно премахване на мравуняка. Ако колонията вече се е настанила в стените, под пода или в друга част от конструкцията на жилището, ароматната бариера вероятно няма да реши проблема.

Затова трикът е най-полезен като първа защита, когато мравките тепърва започват да се появяват. Малко канела край мястото, откъдето идват, може да се окаже достатъчно, за да ги убеди, че кухнята ви не е чак толкова гостоприемна.