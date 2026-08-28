Мивката мирише и се оттича бавно? Опитайте този лесен домашен метод

Дори когато мивката има цедка, в канала постепенно попадат мазнини, дребни остатъци от храна и други замърсявания. С времето те могат да забавят оттичането и да причинят неприятна миризма. Вместо веднага да се посяга към силни препарати, при по-леко запушване може да се опита прост домашен метод със сода бикарбонат, сол и гореща вода.

Бавното оттичане и миризмата са първите сигнали

Два от най-честите признаци, че в кухненския канал са се натрупали замърсявания, са водата, която се оттича все по-бавно, и неприятната миризма от мивката. Причината обикновено е слой от мазнини и дребни хранителни остатъци по вътрешната страна на тръбите.

Много хора в подобна ситуация използват силни препарати за отпушване или изливат вряла вода в канала. При агресивните почистващи продукти трябва да се работи особено внимателно и според указанията на производителя, а директното наливане на кипяща вода не е добра идея, особено при пластмасови тръби.

Сода и сол се оставят да действат през нощта

Домашният метод е лесен. В канала първо се изсипват около 100 грама сода бикарбонат, а след нея - около 200 грама сол. Сместа се оставя да престои през нощта, без мивката да се използва.

Содата помага за разхлабването на мазните отлагания, докато по-едрите кристали на солта подпомагат механичното отделяне на натрупаните замърсявания. Престоят от няколко часа дава време на сместа да въздейства върху остатъците по стените на тръбата.

На сутринта идва ред на горещата вода

След като содата и солта са престояли цяла нощ, се загрява вода до около 85 градуса - тя трябва да бъде много гореща, но не кипяща. В канала бавно се изливат приблизително 400 мл, или около две чаши.

Горещата вода помага размекнатите мазнини и останалите частици да бъдат отмити надолу по тръбата. При по-леките натрупвания това може да подобри оттичането и да намали неприятната миризма.

Методът може да се използва и профилактично

Содата бикарбонат и солта са лесно достъпни продукти, които могат да се използват периодично за поддържане на кухненския канал. Препоръчва се подобно почистване да се прави приблизително веднъж на един-два месеца, преди да се е натрупал дебел слой мазнини и остатъци.

Най-добър ефект има, когато каналът все още се оттича, макар и по-бавно, и проблемът е причинен от обичайни кухненски наслагвания. При сериозно запушване, при което водата изобщо не се оттича, вече може да е необходимо механично отпушване или намеса на водопроводчик.