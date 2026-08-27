Отиде си музикална и тв икона, от 3 годишна е на сцената

На 94-годишна възраст почина Мери Маргарет Морган - една от известните американски поп изпълнителки от 50-те години на миналия век и ярка телевизионна знаменитост, съобщи АП. Тя си е отишла от естествена смърт в град Лонгвю.

Актрисата е по-известна с артистичния си псевдоним Джей Пи Морган. В гимназията в Калифорния тя била касиер на класа и заради това съучениците ѝ я нарекли Джей Пи (J.P.) по името на известния банкер от XIX век и началото на ХХ век Дж. П. Морган. Това име тя започва да използва като свой псевдоним, отбелязва АП, пише БТА.

Кариерата на Мери Морган в шоубизнеса започва едва на 3-годишна възраст в пътуващата трупа на нейното семейство. През 1955 г. тя постига огромен музикален триумф, записвайки пет последователни хита, сред които емблематичните That's All I Want From You и The Longest Walk. По същото време списание DownBeat я обявява за най-добра нова изпълнителка на годината, а по-късно тя стартира и собствено телевизионно шоу.

Освен с кадифения си глас, Морган остава в историята на американската поп култура със своята шантава дързост и дръзки импровизации на малкия екран, отбелязва АП. Тя бе редовен гост в The Tonight Show на Джони Карсън, появи се в култовото „Мъпет шоу“ и участва във филми като „Сам вкъщи 2“ и „Самопризнанията на един опасен ум“, режисиран от Джордж Клуни. Световната ѝ слава се затвърди през 70-те години с ексцентричното ѝ и скандално поведение като знаменитост в журито на телевизионното състезание The Gong Show.

Сред хитовете на Морган са Danger! Heartbreak Ahead, If You Don't Want My Love и Pepper-Hot Baby.

Морган се е омъжвала и развеждала три пъти. Тя има един син - Пол Кейн, когото осиновява по време на брака си с пианиста и композитор Арти Кейн.