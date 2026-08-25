Култов музикант, записал вечни рок хитове, обяви края

Бившият барабанист на AC/DC Крис Слейд обяви, че се оттегля от музиката заради здравословни проблеми.

Слейд съобщи новината във видео, публикувано в Instagram на 22 август. „С натежало сърце обявявам, че се оттеглям от барабаните“, каза музикантът.

Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс. Слейд благодари на членовете на соловата си група The Chris Slade Timeline, както и на своите почитатели и разкри, че преди около седем години е получил инсулт. Макар първоначално да е бил „лек“, с времето симптомите са се влошили и са оказали сериозно влияние върху него.

„Наистина завиждам на хора като The Rolling Stones или Пол Маккартни, които продължават да работят и през 80-те си години. И аз исках да направя същото. Но изглежда, че не мога. Така че, както казах, с натежало сърце – довиждане засега“, заяви Слейд.

Новината идва месец след като музикантът съобщи, че групата му е била принудена да се оттегли от участие на фестивала Brudstock, след като той паднал и си наранил сериозно ребрата, пише БГНЕС.

Слейд се присъединява към AC/DC през 1989 г. и участва в албума The Razors Edge, като барабаните му са ключова част от хитове като „Thunderstruck“ и „Money Talks“. Напуска групата през 1994 г., а през 2015–2016 г. отново се включва в концертните ѝ изпълнения, замествайки по това време Фил Ръд.

Последният албум на The Chris Slade Timeline – Timescape – излезе през юли 2024 г.