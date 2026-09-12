Ози Озбърн се завръща: Избраха кой да изиграе метъл величието на големия екран
Семейството му работи по създаването на биографичен филм за един от бащите на хевиметъла
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Семейството му работи по създаването на биографичен филм за един от бащите на хевиметъла
Легендата си отиде на 80-годишна възраст на 25 август
Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс
Легендарната актриса наскоро разбуни духовете с неочаквани думи
Сърбинът обясни и защо вече участва в значително по-малко турнири
Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
Той иска да си вземе последно „сбогом“ именно на съоръжението, където направи първите си стъпки в професионалния футбол
Съмнявали се и във външния й вид
Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
След години в сянка актрисата отново превзема Холивуд
Португалската звезда призна, че вече не е футболистът отпреди години
Дежурните клюкари дълго ще се чудят дали Александра Сърчаджиева е била поканена от сестра си Ана да се прости с баща им
Бившата звезда на Барселона остава най-титулуваният футболист в историята с общо 46 отборни трофея
От януари Ориги бе без клуб, но така и не успя да си намери клуб
Денят е благоприятен за пътувания и нови контакти
Искат независимост и високи доходи
Дай на хората, за да ти се даде и на теб, е философията на актьора
Тя не скрива, че дъщеря й от първия брак е преживяла най-тежко развода й
Пазете се от токсични офиси
35-годишният бивш национал остава част от клуба