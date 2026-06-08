Бивша звезда на Ливърпул обяви края

Дивок Ориги окачи бутонките едва на 31 години, разкри самият той в социалните мрежи. Бившият белгийски национал игра за Лил, Ливърпул, Волфсбург, Милан и Нотингам Форест.

Нападателят ще бъде запомнен с основния си принос при грандиозния обрат за Ливърпул над Барселона през сезон 2018/2019 в Шампионска лига. Тогава в първия полуфинал "червените" загубиха с 0:3 в каталунската столица, но на реванша победиха с 4:0, а самият Ориги вкара най-важните голове - първия и последния. Впоследствие мърсисайдци спечелиха финала срещу Тотнъм и вдигнаха трофея.

От януари Ориги бе без клуб, но така и не успя да си намери клуб. За националния отбор на Белгия има 32 срещи и 3 попадения между 2014 и 2022 година.

"Целта ми в играта е осъществена, изживях детските си мечти, играх на най-големите сцени, спечелих най-големите трофеи. Благодарен съм на Бог за всичко. Към привържениците, клубовете, съотборниците и семейстовото ми: това винаги ще е наше. Благодаря ви. Мисията е завършена. Сега се насочвам към следващата стъпка. Още от приключeнието предстои. С любов, Дивок Ориги", написа той в "Х".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com