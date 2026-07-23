Наш град чака най-големите. Златна инвестиция

Сливен направи ход, който може да промени икономическата карта на България. След години подготовка, десетки милиони левове инвестиции и мащабно строителство градът вече разполага с една от най-големите индустриални зони в страната. Инфраструктурата е готова, терените са подготвени, а общината вече гледа към следващата цел – привличането на големите международни инвеститори.

Индустриалният парк край бившето летище „Бършен“ официално отвори врати през април тази година и се превърна в първия от финансираните по Плана за възстановяване индустриални паркове в България, който завърши изцяло изграждането на довеждащата и вътрешната инфраструктура.

Един от най-големите индустриални паркове в България

Проектът впечатлява не само с мащаба си, но и с амбицията, която стои зад него. Общата площ на Индустриален парк – Сливен достига 2 684 090 квадратни метра, или близо 2700 декара. Това го нарежда сред най-големите индустриални паркове в България и го превръща в най-мащабната подобна зона извън столицата. Територията е разделена на няколко зони, които ще се развиват поетапно през следващите години.

Първият етап вече е напълно завършен. Изградени са над 450 декара с цялата необходима техническа инфраструктура – нови вътрешни улици, електрозахранване, водоснабдяване, канализация, газификация, телекомуникации и всички инженерни мрежи, необходими за незабавно започване на производство. Именно това е голямото предимство на Сливен – инвеститорите няма да чакат години за изграждане на комуникации, а могат почти веднага да започнат строителството на своите предприятия.

Над 23 милиона лева вложени в бъдещето

Стойността на първия етап възлиза на 23,8 млн. лева или над 12 млн. евро. Финансирането е осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост със съфинансиране от Община Сливен. Това е най-големият инфраструктурен проект, реализиран от общината през последните години.

Но амбициите не свършват дотук. Вече е одобрен и следващият етап на развитие на парка, който предвижда нови инвестиции за десетки милиони левове и разширяване на инфраструктурата към останалите части на терена.

Локация, която трудно може да бъде пренебрегната

Сливен разполага с едно предимство, което не може да бъде построено с европейски средства – географското си положение.

Индустриалният парк се намира непосредствено до автомагистрала „Тракия“, има удобна връзка с железопътния коридор Orient/East-Med, осигурява лесен достъп до пристанищата на Черно море, а на самата му територия се намира и бившето летище „Бършен“, което дава възможности за развитие на въздушна логистика. Районът предлага трудов пазар от около 300 000 души, което е сериозен аргумент за големите производствени компании.

Турция, Гърция и България вече гледат към Сливен

Още преди официалното откриване започнаха активни срещи с потенциални инвеститори.

През март представители на общината и ръководството на индустриалния парк проведоха разговори с турски компании, като бяха представени възможностите за развитие на автомобилната индустрия, машиностроенето, логистиката и производствения сектор. Според участниците в срещите интересът към Сливен е сериозен именно заради готовата инфраструктура.

На бизнес форума „Инвестирай в Сливен“, който съпътстваше откриването на индустриалния парк, присъстваха представители на Българската агенция за инвестиции, международни търговски камари от Гърция, Турция и Румъния, както и десетки български и чуждестранни компании. Пред тях беше представен потенциалът на новата индустриална зона и възможностите за бързо стартиране на производство.

В следващите месеци паркът вече беше представен и на Балканския бизнес форум, както и на международни инициативи за икономическо сътрудничество с Китай – знак, че усилията за привличане на чуждестранни капитали тепърва се засилват.

Засилен интерес, но без официално обявени сделки

Ръководството на парка вече отчита засилен инвеститорски интерес към свободните терени. Водят се разговори с редица компании, а запитванията се увеличават. Засега обаче не са обявени публично първите окончателни сделки за продажба на парцели или изграждане на заводи. Причината е, че като общинска собственост всяка бъдеща сделка трябва да премине през одобрение на Общинския съвет.

Голямата цел тепърва предстои

Кметът Стефан Радев нееднократно подчертава, че истинският успех няма да бъде измерен с построените улици или положените тръби, а с предприятията, които ще заработят тук.

„Истинският успех на този проект ще бъде, когато го видим наситен с нови инвестиции, нови производствени и логистични съоръжения и хора, които получават възнаграждения, сравними с европейските“, заяви той при откриването на парка.

Именно затова Сливен вече не говори само за инфраструктура. Градът отправя покана към големите индустриални компании в Европа и света. След като вложи над 23 милиона лева в изграждането на модерна индустриална среда, сега остава най-важната стъпка – върху тази земя да започнат да се издигат заводи, логистични центрове и високотехнологични производства, които да превърнат региона в нов икономически двигател на Югоизточна България.