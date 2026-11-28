Чужди капитали захранват новата индустриална карта на България
Саудитски, китайски, германски и американски инвеститори проявяват интерес към нови производства, държавата развива мрежата от индустриални паркове
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Саудитски, китайски, германски и американски инвеститори проявяват интерес към нови производства, държавата развива мрежата от индустриални паркове
Кани турски и гръцки инвеститори
Бургазлиите издъхнаха на летището край Сливен Двама младежи загинаха по време на незаконна гонка на летище "Бършен" край Сливен. Драмата се разигра м...