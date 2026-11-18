ГЕРБ-СДС няма да помогне на „Прогресивна България“ за избора на членове на Висшия съдебен съвет. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

„Имат президентство, имат Министерски съвет, имат парламента, имат Конституционен съд - сега да им дадат и съдебната система. Отговорът е „не“, заяви Борисов. „Така или иначе после ще напишат, че са мои“, добави той.

По отношение на бюджета Бойко Борисов заяви, че той е взимане на дългове, „за да се правят на щедри“.

Борисов направи ироничен коментар за потопените от дронове кораби в Черно море. „Радостната новина от потопените кораби е, че със сигурност в дълбините на Черно море има газ. Вече имаме газ и можем да го добиваме. Толкова кораби се потопиха.“, каза Борисов. И допълни, ако подобни инциденти продължат, българското Черноморие можело да се превърне в своеобразна атракция за любителите на подводната фотография, които ще имат възможност да изследват потъналите съдове.

По отношение на бюджета Борисов заговори изцяло с езика на ПП и ДБ. Той нападна Гълъб Донев, обяви, че разчетите са само дългове и похвали Асен Василев, че вчера е "визуализирал бюджета с празна кошница". След това Борисов подаде ръка и на ДБ, като заяви, че управляващите не искали да кажат какво са подписали в Дъблин. Минути преди това ДБ искаха изслушване на премиера Радев заради декларацията от Дъблин, но мнозинството не подкрепи искането им.