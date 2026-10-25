Политика

Делян Добрев пусна пиперливия си език

Излезе с любопитен пост във фейсбук

Делян Добрев пусна пиперливия си език
25 окт 26 | 21:58
1124
Мира Иванова

Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!" Това написа във Фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.

Рано сутринта в изборния ден Добрев написа на страницата си в социалната мрежа - "За пръв път от 30 години няма да гласувам".

Това бе и призивът, който той отправяше към симпатизантите на ГЕРБ от самото начало на кампанията, като в края на септември каза в ефира на БТВ - "Аз съм член на ГЕРБ, но дори новини не гледам. Не харесвам нито един от кандидатите за президент и за пръв път от 30 години няма да гласувам."

Добрев е известен в партия ГЕРБ като лицето на една от двете тенденции в нея за участие в президентските избори. Той смяташе, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат, знаково за партията лице. На националното й съвещание в края на август Добрев изброи кои според него са достойни за кандидат-президенти от ГЕРБ - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема ГЕРБ
Още от Политика