Лидерът на Герб Бойко Борисов даде воля на гнева си. Нямам логично обяснение за случилото се във Варна. Лично се обадих и на Портних, и на Стоян (б.а Стоян Петков, областен координатор на ГЕРБ в града), за да им кажа, че ако се случи това, ще има тежки последици и за тях, и за партията, каза Борисов пред журналисти в парламента. И на Коцев се обадих. Той ми е политически опонент, но кмет се сваля на избори, а не от някакви политически чиновници, коментира още Борисов.

Той светкавично отново направи реверанс към Асен Василев, предлагайки му да внесат общ закон, според който партиите да имат право да изтеглят членовете си от избирателни комисии.

„В петък или в събота ще обявя какви решения ще вземем в партията“, продължи лидерът на ГЕРБ. „Същите тия хора, които цитират, са на снимка с Кирил Петков, когато бизнесът се обедини с Коцев, за да свалят кмета на ГЕРБ. Петък-събота ще обявя какви решения сме взели. Не че ги водя за свидетели, самият Коцев знае“, уточни той.