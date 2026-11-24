В ефира на Би Ти Ви се случи нещо наистина невиждано, а именно – там влезе Мария Игнатова, която става част от „Преди обед“ и то за цяла седмица.

Марчето седна на стола на редовните седмични коментатори и ще я гледаме на екран до петък, откъдето ще коментира всички обществени, социални и светски събития.

Никой кадър на конкурентната Нова телевизия не е припарвал до Би Ти Ви, а причините са ясни. Самата Игнатова не се е вясвала в „чуждия“ ефир вече две десетилетия, защото знаем, че беше твърд кадър на Нова тв.

Но този сезон на „Пееш или лъжеш“ Маги Халваджиян я смени с Алекс Раева и така Мария, на практика, остана без работа.

Затова и появата на Мария Игнатова в Би Ти Ви си е чист червен картон срещу Халваджиян и ясен знак, че отношенията им са смразени.

Но източници от Би Ти Ви шушукат, че „русата стихия“, както я нарече Петър Дочев днес, като нищо ще стане негова колежка за постоянно.