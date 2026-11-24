Гърция подготвя нов железопътен коридор за износ на украинско зърно през Румъния и България до пристанищата на Егейско море. Проектът предвижда товарните композиции да преминават по направлението Одеса - Констанца - Варна - Александруполис, откъдето продукцията да достига международните пазари с кораби. Инициативата е подкрепена от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и вече се обсъждат възможностите за първи пробни доставки. За подготовката на проекта съобщава гръцкият вестник "То Вима".

България влиза в новия коридор за зърно

Централно място в транспортната схема заема пристанище Александруполис в Северна Гърция. Предвижда се част от товарите да бъдат насочвани и към Солун, като се използват възможностите на гръцкия търговски флот за превоз до други европейски и световни пазари.

Планът предвижда създаването на двупосочна железопътна връзка между Гърция и Украйна през България и Румъния. Според "То Вима" за икономическата ефективност на коридора ще бъде необходимо да се осигури капацитет за два-три товарни влака дневно в посока от юг на север.

Гръцкото издание съобщава, че пробно транспортиране на зърно и други товари е технически възможно с участието на железопътните оператори "Хеленик трейн" и "Джи Еф Ар Хелас", която е свързана с румънската железопътна компания GFR.

Мицотакис и Зеленски обсъдили проекта

Идеята за използване на гръцките пристанища при износа на украинска селскостопанска продукция се обсъжда още от 2023 г., но тогава не се стига до практическото й осъществяване.

Нов тласък проектът получава след разговорите между Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски през септември 2025 г. Двете страни обсъждат създаването на транспортна ос Александруполис - Одеса, която да използва европейския коридор Балтийско море - Черно море - Егейско море.

През септември тази година гръцкият министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас е разговарял в Солун с украинския заместник-министър Артем Рибченко. Сред основните теми е било осигуряването на алтернативен маршрут за украинското зърно. За подготовката на проекта е информирана и Европейската комисия.

Нападенията в Черно море ускоряват търсенето на алтернативи

Постоянните руски атаки срещу украинските черноморски пристанища създават сериозни затруднения за морския транспорт. Допълнителен проблем е спадът на водното равнище на Дунав заради засушаването, което ограничава възможностите за превоз на големи количества селскостопанска продукция.

Украйна търси нови възможности за износ на зърно и царевица, особено след средата на ноември, когато започва активният период за реализация на царевичната реколта. Гръцките пристанища могат да осигурят допълнителен излаз към Средиземно море.

В обратна посока ще се превозват горива и оборудване

Гръцкият план предвижда железопътният коридор да се използва и за доставки към Украйна. Според източниците на "То Вима" двупосочното движение на товари е важно условие за икономическата жизнеспособност на маршрута.

Украйна има потребност от дизелово гориво за зимни условия, електрическо оборудване и строителни материали заради щетите по енергийната инфраструктура от руските удари. Предвижда се транспортната връзка да може да обслужва подобни доставки, включително при бъдещото възстановяване на страната след войната.

Ремонтът на Дунав мост е сред пречките

Сред техническите предизвикателства пред проекта гръцкото издание посочва необходимостта от увеличаване на железопътния капацитет и осигуряване на участието на транспортните компании.

Особено значение има предвиденото прекъсване на движението по моста Русе - Гюргево през периода април - декември 2027 г. според информацията на "То Вима". Съоръжението се намира по българо-румънския участък на планирания маршрут.

Обсъжда се и използването на автомобилен транспорт, но според гръцките оценки той е по-скъп от железопътния. Основният вариант остава превозът на товарите с влакове до Александруполис, откъдето те да бъдат претоварвани на кораби.