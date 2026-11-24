Самолет на Wizz Air, пътуващ от Мадрид за София, е бил принуден да кацне извънредно на летището в Барселона след съобщения за проблем с единия двигател. Инцидентът е станал вечерта на 23 ноември, когато около половин час след излитането пътниците чули силен шум и усетили сериозни вибрации. Според свидетели от левия двигател на машината са излезли пламъци, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на човек от борда. Проверка в международните системи за проследяване на полети потвърждава, че самолетът е променил маршрута си и е бил пренасочен към Барселона.

Силен шум и вибрации след излитането

Според разказа на пътник необичайната ситуация възникнала около 20-30 минути след излитането от испанската столица. Първоначално се чул силен шум, след което самолетът започнал да вибрира. Пътуващите били уведомени за проблем с левия двигател, а част от тях забелязали пламъци.

"Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън", разказал пътникът. Екипажът променил маршрута и насочил машината към летище "Жозеп Тараделяс Барселона-Ел Прат". След кацането пътниците напуснали самолета.

Установени са номерът на полета и типът на самолета

Проверка в международната платформа Flightradar24 показва, че става дума за полет W64402 на Wizz Air, изпълняван с Airbus A321neo с регистрационен номер HA-LZP. Машината е трябвало да излети от летище "Адолфо Суарес Мадрид-Барахас" в 20:35 ч. местно време (21:35 ч. българско време), но реалното излитане е било в 21:12 ч. (22:12 ч. българско време).

Данните от проследяването показват, че полетът е продължил 52 минути, като вместо до София самолетът е бил отклонен към Барселона. Платформата Flightera също отбелязва промяната на маршрута и потвърждава отклоняването към испанското летище.

Пътниците останали в Барселона

След приземяването пътуващите били свалени от борда, но към момента на първоначалното съобщение не разполагали с информация кога ще могат да продължат към България. Не са съобщени подробности за организирането на заместващ полет или за евентуално настаняване на пътниците.

Все още няма официално обявена причина за възникналия проблем с двигателя. Свидетелските разкази за пламъци не са придружени от техническо становище на авиокомпанията за естеството на неизправността.

Какви са правата на пътниците при подобен инцидент

Испанската държавна агенция за авиационна безопасност AESA посочва, че при сериозни закъснения и отменени полети пътниците имат право на определена помощ от авиокомпанията. Тя включва храна и напитки според продължителността на изчакването, както и хотелско настаняване и транспорт до хотела, когато е необходимо нощуване.

При отмяна на полет се предвижда избор между възстановяване на стойността на билета и алтернативен транспорт до крайната дестинация. Възможността за допълнително парично обезщетение зависи от конкретните обстоятелства, причината за прекъсването на полета и приложимите европейски правила. Испанската агенция препоръчва пътниците да пазят документите за направените необходими разходи, ако авиокомпанията не е осигурила дължимата помощ.