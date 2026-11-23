Wizz Air се подготвя за най-мащабното зимно разписание в историята си и предприема допълнителни мерки заради очаквания засилен пътнически поток по празниците. Авиокомпанията, която е лидер по пазарен дял в България, координира действията си с летищата, наземните оператори и службите за управление на въздушното движение. Целта е да бъдат ограничени закъсненията, които могат да възникнат при снеговалежи и неблагоприятни метеорологични условия. Превозвачът отправи и важни препоръки към пътниците за ръчния багаж, зимните дрехи и външните батерии.

Рекорден брой полети и подготовка за снега

Новият зимен сезон идва след особено силно лято за Wizz Air. Според съобщение на авиокомпанията между април и септември 2026 г. тя е изпълнила с 23% повече полети в сравнение със същия период на предходната година, като същевременно е отчела значително по-малко отменени полети. Сега основното предизвикателство е осигуряването на надеждни операции през най-натоварените зимни седмици.

Особено внимание се отделя на обслужването на самолетите при снеговалежи и ниски температури. Обработката срещу обледеняване може да забави излитането, особено когато няколко машини се нуждаят едновременно от такава процедура. Затова превозвачът работи с летищните служби за по-добра координация и ограничаване на неудобствата за пътниците.

„Екипите ни са подготвени за натоварения празничен сезон, като работим в тясно сътрудничество с партньорите си, за да гарантираме, че пътниците ще достигнат безопасно и навреме до своите крайни дестинации“, заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

Три лесни стъпки за по-бързо качване на борда

По време на коледните и новогодишните пътувания самолетите обикновено са натоварени с повече ръчен багаж, подаръци и обемисти зимни дрехи. Това може да затрудни настаняването и да забави излитането. Затова Wizz Air отправя три практични препоръки към пътниците.

На първо място, по-големите салонни куфари на колелца трябва да се поставят в багажните отделения над седалките, а палтата да се прибират след тях. По-малките чанти е добре да останат под предната седалка, за да не заемат място, предназначено за обемистия багаж. Третият съвет е пътниците да се настаняват възможно най-бързо на местата си и да не блокират пътеката.

Според компанията тези на пръв поглед дребни действия могат съществено да улеснят качването на борда. При необходимост кабинният екипаж ще оказва съдействие за правилното разположение на багажа.

Внимание с външните батерии - има строги ограничения

Авиокомпанията напомня и за изискванията при превозването на външни батерии, известни като пауърбанки. Те трябва да бъдат в салонния багаж и на леснодостъпно място, например в чантата под седалката пред пътника. Допуска се и носенето им непосредствено у пътуващия.

Външните батерии не трябва да се поставят нито в чекирания багаж, нито в багажните отделения над седалките. Използването им за зареждане на електронни устройства, както и зареждането на самите батерии по време на полета, също не е разрешено.

Wizz Air съветва всички пътници да проверяват предварително статуса на полета си и да следят съобщенията от авиокомпанията. Това е особено важно при обявени снеговалежи, силен вятър и други неблагоприятни метеорологични условия, които могат да повлияят на разписанието.