Европейските фондови пазари приключиха днешната търговия със значителни повишения, подкрепени от изненадващото завръщане на Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia), предадоха ДПА и Дау Джоунс. Новината донесе облекчение на инвеститорите след поредицата от разпродажби и подкрепи особено силно технологичните акции.

Водещият индекс на еврозоната EURO STOXX 50 се повиши с 2,23 на сто до 6074,47 пункта. Миналата седмица той затвори на най-ниското си равнище от май след няколко последователни дни на понижение.

Във Франкфурт водещият германски индекс DAX се повиши с 2,15 на сто до 25 337,27 пункта, подкрепен най-вече от компаниите, които се възползват от развитието на изкуствения интелект. Част от технологичните акции отчетоха двуцифрени процентни повишения. Индексът на компаниите със средноголяма капитализация MDAX нарасна с 1,93 на сто до 29 296,26 пункта.

Британският FTSE 100 добави 1,30 на сто до 10 480,82 пункта, а швейцарският SMI - 1,12 на сто до 14 735,64 пункта.

Във Виена индексът ATX прекъсна серия от седем поредни сесии на понижения и приключи с ръст от 2,22 на сто до 6342,01 пункта.

Преди началото на търговията в САЩ Бордът на директорите на „Енвидиа“ обяви, че единодушно е възстановил Хуан като президент,

главен изпълнителен директор и член на Борда с незабавен ефект. Компанията посочи, че след поредица от разговори и срещи директорите са убедени в неговата откровеност и способност да ръководи бизнеса.

Решението представлява рязък обрат спрямо позицията от миналата седмица, когато председателят на съвета Харви Джоунс заяви, че не се предвижда възстановяване на Хуан. Завръщането му последва кампания в негова подкрепа от служители, инвеститори, бизнес партньори и американския президент Доналд Тръмп.

Пазарният анализатор Тимо Емден от „КапТрейдър“ (CapTrader) определи обрата като успокоителен фактор за пазарите, разкъсвани между ентусиазма около изкуствения интелект, опасенията за лихвите и реализирането на печалби.

„След масовото разпродаване това завръщане дава силен тласък на доверието на разклатения пазар.

Успокоението се простира далеч отвъд „Енвидиа“

и сектора на изкуствения интелект“, заяви Салах-Един Бухмиди от Ай Джи (IG).

Според него следващите търговски дни ще покажат дали възстановяването ще прерасне в трайна промяна на тенденцията. Самото завръщане на Хуан не разрешава въпросите за високите оценки на компаниите и рентабилността на многомилиардните инвестиции в изкуствен интелект.

Във Виена акциите на производителя на печатни платки и подложки за полупроводници „Ей Ти енд Ес“ (AT&S) поскъпнаха с 13,03 на сто, след като в петък загубиха 14,47 на сто.

Строителните компании също привлякоха интерес. Акциите на „Пор“ (Porr) поскъпнаха с 4,47 на сто до 35,05 евро, след като анализаторите на „Ерсте груп“ (Erste Group) повишиха целевата им цена от 42 на 44,90 евро и промениха препоръката си от „натрупване“ на „купувай“.

Анализаторът Михаел Маршалингер обоснова промяната със силното възстановяване на дейността през първите девет месеца на финансовата година и по-добрите от очакваните резултати при новите поръчки.

Книжата на „Щрабаг“ (Strabag) поскъпнаха с 2,50 на сто, а тези на „Палфингер“ (Palfinger) - с 2,31 на сто.

Акциите на австрийския производител на електроенергия „Фербунд“ (Verbund) добавиха 1,09 на сто до 69,25 евро. „Дойче банк“ (Deutsche Bank) повиши целевата им цена от 60 на 64 евро, като запази препоръката „задръж“.

В Швейцария технологичните компании също отчетоха значителни повишения. Акциите на „Лоджитек“ (Logitech) са нагоре с 1,8 на сто, на „Инфикон“ (Inficon) - с 6,1 на сто, а на „ВАТ груп“ (VAT Group) - с 5,3 на сто.

Книжата на АББ (ABB) поскъпнаха с 4,6 на сто, подкрепени както от възстановяването в технологичния сектор, така и от обявеното придобиване на „Цил-Абег“ (Ziehl-Abegg) за 2,65 млрд. долара. Сделката разширява предлагането на компанията в областта на охлаждането и беше определена от анализаторите на „Ар Би Си“ (RBC) като стратегически обоснована.

На облигационните пазари доходността отново се повиши. Участниците на пазара определиха това като признак за успокояване на инвеститорите, след като през последните дни доходността спадна значително заради пренасочването на средства от акции към смятаните за по-сигурни облигации.

Макроикономическите данни показаха разнопосочна картина. Съставният индекс на мениджърите по доставките във Франция се понижи още по-дълбоко в зоната на свиване и остана под очакванията. Германският показател обаче нарасна изненадващо силно и сигнализира за разширяване на икономическата активност. Общоевропейският индекс остана без промяна на равнище от 51,7 пункта при очакван спад до 51,5 пункта. Стойността му се задържа над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването.