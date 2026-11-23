Шест месеца след трагичната смърт на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград семейството ѝ продължава да живее с въпроси, на които все още няма категорични отговори. Нови подробности от съдебномедицинската експертиза засилиха съмненията на близките за случилото се в последните часове от живота на момичето.

В деня, в който се навършват шест месеца от трагедията, бащата на Ивана - Стойне Стойнев, разказа пред bTV за резултатите от експертизата и за това, което семейството е научило за нараняванията по тялото на дъщеря си.

По думите му част от съмненията, които близките са имали още в началото, са намерили потвърждение в медицинското заключение. Особено тревожни са данните за множество травматични увреждания, като част от тях според експертизата може да са възникнали преди падането от петия етаж на жилищната сграда.

"Потвърди се, че Ивана е чиста от алкохол и наркотици. Потвърди се, че тя е бита. Потвърди се, че е бита горе в апартамента", заяви Стойнев.

Следи от цигара и ухапване по тялото на момичето

Сред подробностите, които бащата посочва, са наранявания, които според него не могат да бъдат обяснени с фаталното падане. Той говори за следа от загасена цигара, синини и ожулвания, както и за следа от ухапване. Момичето е било изнасилено.

По думите му са взети ДНК проби от мястото на ухапването. Семейството настоява да получи информация за резултатите от изследванията и дали те са помогнали за установяване на евентуален извършител.

Още през септември Стойнев съобщи, че е получил официално съдебномедицинската експертиза и че в нея са описани наранявания, причинени приживе. Той твърди, че част от констатациите съответстват на снимки, направени от близките след смъртта на Ивана и предадени на разследващите.

Публикуваните през последните дни подробности от 28-страничния медицински документ също поставят въпроси за механизма на получаване на отделни травми. Според информацията, разпространена от сайта "Таралеж", съдебният лекар е описал увреждания, които не могат да бъдат обяснени единствено с падането от височина.

Какво показва експертизата за последните часове на Ивана

Според първоначалното съдебномедицинско заключение смъртта на момичето е настъпила вследствие на тежка комбинирана черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма. Описани са разкъсване на аортата, увреждания на белия дроб и черния дроб и тежки вътрешни кръвоизливи.

Един от най-съществените въпроси е дали всички установени увреждания са резултат от падането, или част от тях са нанесени по-рано. Именно това обстоятелство е в основата на настояването на семейството за допълнително изясняване на случилото се.

Бащата заяви, че експертизата констатира, че Ивана е била подложена и на тежко сексуално насилие.

Бащата не вярва във версията за самоубийство

Стойне Стойнев категорично отхвърля възможността дъщеря му сама да е сложила край на живота си. Той смята, че случилото се в апартамента е било прикрито, а тялото на момичето е било преместено, за да се създаде впечатление за падане от височина.

"След това тя е или изхвърлена, или е свалена долу и положена, за да се инсценира падане", заяви бащата пред bTV.

Това е версията на семейството, но тя не е потвърдена от разследващите органи. Ключови за изясняването на случая могат да се окажат резултатите от ДНК изследванията, допълнителните експертизи и съпоставянето на всички събрани доказателства.

Семейството настоява за отговори от прокуратурата

Недоволството на родителите е насочено и към липсата на достатъчно информация за хода на разследването. Стойнев твърди, че въпреки изминалите месеци семейството не получава необходимите официални разяснения от прокуратурата в Благоевград.

Още през септември бащата поиска случаят да бъде изведен от местните разследващи и предаден на Националната следствена служба с аргумента, че така ще се гарантира по-голяма обективност.

От прокуратурата тогава обясниха пред bTV, че експертизата, с която разполага семейството, не е единствената по случая. Очакват се резултатите от други изследвания, които трябва да бъдат анализирани заедно с останалите доказателства.

"Истината я знаят всички разследващи, но я прикриват", заяви Стойнев. Той не представи доказателства за твърдението си, но категорично настоява институциите да дадат отговори на въпросите, които семейството поставя.

Мълчаливо бдение за Ивана в Благоевград

Тази вечер близки, приятели и съпричастни граждани ще се съберат пред Съдебната палата в Благоевград. Мълчаливото бдение е насрочено за 18 часа - точно шест месеца след трагедията.

Инициативата е не само в памет на Ивана, но и с призив за защита на децата, станали жертва на насилие. Бащата призовава хората да се присъединят към семейството и да подкрепят искането му за пълно разкриване на обстоятелствата около смъртта на момичето.

"Това трябва да спре. Убива децата на България. И тази система да спре да отглежда и толерира убийци", заяви Стойне Стойнев.

Половин година след трагедията въпросите остават. Какви са причините за нараняванията, установени по тялото на Ивана? Какво ще покажат ДНК анализите? Има ли връзка между събитията в апартамента и фаталното падане?

За родителите това не са просто въпроси по едно разследване. Това е битка да разберат какво се е случило с детето им. А за обществото - поредното болезнено напомняне, че истината за смъртта на едно дете не може да остане скрита зад мълчанието на институциите.