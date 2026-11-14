Мистериозен вирус тръгна от Виетнам, Русия в паника

Мистериозен вирус, тръгнал от Виетнам, предизвика тревога в Русия и в здравните власти по целия свят.

Нови опасения от пандемия обзеха Русия, след като се появиха съобщения за второ мистериозно заболяване, поразяващо местните жители само в рамките на два месеца.

Здравните органи са започнали спешно разследване, след като хора, които са почивали във Виетнам, започнаха сериозно да се разболяват от неидентифициран вирус. Смята се, че огнището е виетнамския курортен град Ня Чанг.

Тревожни съобщения, разпространяващи се в руските социални мрежи, твърдят, че десетки туристи са били поразени от мистериозната инфекция, което предизвиква паника както сред пътуващите, така и сред официалните лица.

Пациентите, засегнати от вируса, страдат от брутална комбинация от симптоми, включително висока температура, силно главоболие, хрема и непрестанна, тежка кашлица, която според местните медици може да продължи седмици наред.

Съобщава се, че виетнамските лекари, лекуващи засегнатите летовници, са се затруднили да определят точна диагноза, наричайки болестта смътно циркулиращ грипен вирус, докато пациентите остават приковани на легло.

Руската агенция за защита на потребителите, Роспотребнадзор, потвърди, че е отправила официални запитвания до виетнамското Министерство на здравеопазването и до Асоциацията на туроператорите на Русия, с които изисква незабавни отговори и данни за епидемията.

Последният здравен проблем идва едва пет седмици след като Русия беше разтърсена от опасения за смъртоносна чумна епидемия в Сибир след внезапната смърт на лаборант в изследователски институт за борба с чумата в Иркутск.