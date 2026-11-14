Тръмп разкри причината за кошмара със самолетите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че масовото прекъсване на полетите на летищата в САЩ може да е свързано с остаряло оборудване за контрол на въздушното движение. Той отрече проблемът да е причинен от кибератака или изкуствен интелект, съобщава Fox News.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че повредата е причинена от остаряла технология и че пълната ѝ подмяна изисква 50 милиарда долара, които трябва да бъдат одобрени от Конгреса. „Нашите рутери бяха претоварени с данни и започнаха да показват несъответствия. Ето защо спряхме системата“, каза Дъфи.

Той посочи, че администрацията на Тръмп иска от Конгреса да финансира изцяло изграждането на нова система за контрол на въздушното движение от миналата година. Според последните данни от уебсайта „Flighttower“, който следи въздушния трафик, броят на забавените и отменени полети в САЩ поради повредата е надхвърлил 15 000. От тях 8 501 полета в рамките на САЩ, до или от страната, са били забавени, докато 7 218 полета са били отменени.

По-рано Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) нареди временна забрана за излитания от летища в цялата страна, която продължи около четири часа и половина. След това полетите бяха възобновени, но със закъснения и отмени.

В момента на въвеждането на забраната за излитане във въздушното пространство на САЩ се намирали над 3500 самолета, които били насочени към безопасно кацане, като властите допуснали изключения за медицински и други неотложни полети, съобщи американското Министерство на транспорта.

Най-малко 827 полета били пренасочени към други летища, а авиокомпаниите предупредили, че възстановяването на нормалния трафик може да отнеме няколко дни заради самолетите и екипажите, останали на непредвидени места, информира Associated Press.

Над 1600 полета, планирани за събота, 14 ноември, също били отменени, като се очаквали сериозни затруднения през целия уикенд, съобщи The Times of India. Това е едва третият случай на спиране на всички излитащи полети в САЩ след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. и техническия срив през януари 2023 г., припомня The Guardian.

Междувременно Федералната авиационна администрация предупредила, че дори след възстановяването на системата остават рискове от нови технически проблеми заради състоянието на остарялата инфраструктура.