Тръмп: Много близо сме до сделка, картата на Украйна ще е по-различна

"Вярвам, че сме много близо до сключването на сделка" за прекратяване на руско-украинската война, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по телевизия Си Би Ес.

Той добави, че вследствие на бъдещото споразумение картата на Украйна "ще бъде малко по-различна", но не даде подробности, предава БТА.

В този контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи за напредък по "архитектурата на сигурността" за Украйна и Европа след края на войната, предаде Франс прес.

Разговорите, които предстоят тази седмица, може да доведат до по-нататъшен прогрес, добави Рубио, без да навлезе в детайли. Той отбеляза, че гаранциите за сигурност са постоянна тема в дискусиите за края на конфликта.

Държавният секретар на САЩ говори пред репортери преди да замине за срещата на министрите на външните работи на държавите от Г-7 в Париж днес и утре.

Изказването на Тръмп идва само ден преди новия кръг преговори за мир в Украйна. На 10 и 11 ноември 2026 г. в Абу Даби предстои нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на войната. Това ще бъдат първите подобни разговори от февруари насам, а Вашингтон ще посредничи между двете воюващи страни.

Кой ще участва?

Американската делегация ще бъде представена от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Руската група ще бъде оглавена от президентския съветник Владимир Медински, като в нея ще участват и дипломати и военни представители. Украйна изпраща делегация, в която се очаква да участва ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов, но той няма да я оглавява.

Какво ще обсъждат?

Основните теми са гаранциите за сигурност на Украйна след края на войната, възможностите за деескалация, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към мирно споразумение. Киев поставя на масата и идеята за прекратяване на бойните действия по сегашната фронтова линия, както и за отделни примирия в енергетиката и Черно море.

Къде са големите разминавания?

Москва настоява за териториални отстъпки, ограничения за украинската армия и отказ от членство в НАТО. Киев отхвърля предаването на свои територии и настоява за надеждни международни гаранции за сигурност. Русия пък се противопоставя на разполагането на чуждестранни войски в Украйна.

Големият въпрос е дали срещата в Абу Даби ще отвори път към реално прекратяване на огъня, или ще остане пореден опит за сближаване на позиции, които засега изглеждат твърде далеч една от друга. Засега няма обявено постигнато споразумение.