Тръмп попари Иран, ключово решение за Израел

Американският президент Доналд Тръмп обяви прекратяване на годишната военна помощ от 3,8 млрд. долара за Израел, потвърди нов американски удар срещу Иран и защити политиката си по отношение на имиграцията, икономиката и митата. Изявленията бяха направени в телефонно интервю за „Фокс енд френдс“ в деня на междинните избори за Конгреса на САЩ.

Тръмп заяви, че Вашингтон прекратява десетгодишното споразумение за военна помощ с Израел, което осигуряваше на страната по 3,8 млрд. долара годишно до 2028 г. Помощта започна през 2019 г. и беше договорена три години по-рано при управлението на Барак Обама. По думите на американския президент решението е съгласувано с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Ще помогнем на Израел, ако има нужда. Израел е нашият номер едно. Даваме му повече, отколкото на когото и да било друг, а той вече няма нужда от това... Ако имаше нужда, щях да кажа помощта да продължи“, заяви Тръмп, цитиран от АФП.

Като един от мотивите си той посочи критиките на левия демократ Абдул Ел-Сайед, който се кандидатира за Сената на междинните избори на фона на общественото недоволство и настроенията срещу Израел.

„Защо трябва да понасяме нападките на лунатици като Ел-Сайед, след като те нямат нужда от помощта?“, попита американският президент.

По отношение на Иран Тръмп потвърди, че американските сили са нанесли нов удар след съобщения за нападение срещу остров Кешм в Ормузкия проток.

„Те изградиха съоръжение за противовъздушна отбрана... Веднага след като беше завършено, го ударихме снощи и то доста успешно“, заяви той, определяйки операцията като „малка атака“.

Президентът подчерта, че САЩ контролират Ормузкия проток благодарение на военноморската блокада срещу Иран.

„Инфлацията е решен проблем. Имаме пълен контрол над Ормузкия проток благодарение на военноморската блокада. Всичко върви добре“, заяви Тръмп.

Американският държавен глава защити и резултатите от втория си мандат, като обяви, че страната е възстановила международния си авторитет.

„Трябва да запазим величието на Америка. Сега сме велики. Преди две години бяхме в ужасно положение“, посочи той.

„Бяхме за посмешище по целия свят. Лидерите на другите държави дори не ни приемаха сериозно. Смятаха ни за глупаци, а сега сме на върха. Ние сме най-привлекателната държава в света. Всички ни уважават. Ще запазим това положение и ще станем още по-добри“, добави президентът.

Тръмп изтъкна и драстичното намаляване на мигрантския поток през границата с Мексико, като повтори свои често необосновани или преувеличени твърдения за престъпността сред пристигащите в страната.

„Когато поех властта, границата беше отворена. Милиони и милиони хора нахлуваха в страната ни, много от тях престъпници и убийци. Те бяха освобождавани от затворите в Конго, Африка, от цяла Южна Америка, от Азия. Нахлуваха в страната ни. Гледката беше ужасна, а тези хора бяха много опасни“, заяви той.

Американският президент защити и митническата си политика, която според него насърчава автомобилните компании да преместват производството си в САЩ.

„Автомобилните компании масово идват при нас, защото не искат да плащат мита“, подчерта Тръмп.

Изявленията идват на фона на междинните избори, на които Републиканската партия рискува да загуби контрола върху Конгреса. Социологическите проучвания прогнозират победа на демократите в Камарата на представителите и възможност за мнозинство в Сената. На фона на спадащото обществено одобрение Тръмп насочи последното си предизборно послание към консервативните си поддръжници.