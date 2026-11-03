Масирани удари от двете страни! Пожар в Русия и десетки пострадали в Украйна

Русия и Украйна си размениха тежки въздушни удари през изминалата нощ, при които бяха поразени енергийни и други инфраструктурни обекти, а десетки хора пострадаха. Украински дронове атакуваха петролна рафинерия в руския град Ярославъл, където избухна пожар и двама служители бяха ранени, съобщи Ройтерс.

В същото време руски въздушен удар порази района на болница в Харков, като броят на пострадалите достигна 73 души, сред които пациенти и медицински работници. Масираните атаки срещу Украйна накараха съседна Полша да приведе военновъздушните си сили в бойна готовност.

Украински дронове подпалиха рафинерия в Русия

Петролна рафинерия в руския град Ярославъл беше поразена при украинска атака с безпилотни летателни апарати. Информацията беше потвърдена от губернатора на Ярославска област Михаил Евраев, цитиран от Ройтерс.

При нападението са ранени двама служители на предприятието. В резултат на ударите е избухнал пожар, а на място са изпратени специализирани екипи за овладяване на пламъците.

Губернаторът съобщи, че е нанесена щета върху инфраструктурата на рафинерията. Към момента няма окончателна информация за размера на пораженията и евентуалното отражение върху работата на предприятието.

От руското Министерство на отбраната обявиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила общо 856 украински дрона над различни региони на страната.

73 души пострадаха при удар по болница в Харков

Междувременно тежка руска въздушна атака порази украинския град Харков. По последни данни на украинската Главна прокуратура броят на пострадалите е достигнал 73 души, съобщи Укринформ.

Сред тях има пациенти на болницата, медицински служители и жители на съседни жилищни сгради.

Според разследващите ударът е нанесен около 3:20 часа тази сутрин в Немишлянски район на града. Боеприпасът е попаднал в пространството между корпусите на болнично заведение.

Взривът е повредил фасадата и болнични отделения, като множество прозорци са били изпочупени. Нанесени са щети и на друго лечебно заведение, медицинска лаборатория и десет жилищни блока.

По данни на местните власти се е наложила евакуация на пациенти към други лечебни заведения. Според началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов са предприети действия за преместването на 226 пациенти.

Разследват използването на мощна авиационна бомба

Украинските правоохранителни органи са открили отломки от боеприпаса, поразил района на болницата.

Според предварителните данни е възможно да е използвана авиационна бомба ФАБ-250, оборудвана с модул за насочване УМПК-5Р.

Украинската прокуратура е образувала досъдебно производство за предполагаемо военно престъпление. Разследването трябва да установи точния вид на използваното оръжие и обстоятелствата около нападението.

Русия атакува енергийни обекти и пристанища

Руското Министерство на отбраната съобщи за масирани удари по украинска енергийна инфраструктура във Виницка, Днепропетровска и Харковска област.

Според ведомството сред атакуваните цели са четири електроцентрали и две електрически подстанции, за които Москва твърди, че захранват украински военни предприятия и подразделения.

Руската страна съобщи и за удари по пристанищна инфраструктура в Одеска област, включително по съоръжения в пристанището Килия на река Дунав.

От военното министерство заявиха, че са атакувани и два товарни кораба, за които се твърди, че са били използвани за транспортиране на военна техника и стоки с двойна употреба.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо тези твърдения на руските власти.

Полша вдигна бойната си авиация

Масираните руски атаки срещу Украйна предизвикаха реакция и в съседна Полша.

Полските власти съобщиха, че военновъздушните сили са приведени в повишена бойна готовност заради продължаващите удари по украинска територия.

Украинските военновъздушни сили междувременно издадоха предупреждения за опасност от балистични ракети в Киев и редица други региони.

В град Днипро също са били засегнати критични инфраструктурни обекти, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ханжа.