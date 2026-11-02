Култова теория за живота на Земята отива в историята

Популярната теория, че кометите са изиграли ключова роля за зараждането на живота на Земята преди милиарди години, може да се окаже погрешна. Това показват нови компютърни симулации, които поставят под съмнение десетилетия научни схващания, пише CNN.

Според резултатите крехките органични молекули, за които се предполага, че са били пренасяни от ледените небесни тела, са щели да бъдат унищожени при сблъсъка с планетата. Това поставя под въпрос утвърдена теория за произхода на живота, която датира поне от 1961 г. По-широката идея, че елементите за възникването на живота са пристигнали от Космоса, известна като панспермия, е още по-стара – тя е била научно формулирана през 1908 г.

Животът на Земята изисква сложни органични молекули, но не е ясно дали в ранния период от съществуването си нашата планета е разполагала с достатъчно суровини и са били извършени химични реакции, за да се образуват градивните елементи на живота. Кометите са съставени от прах и лед, но е известно, че съдържат и органични вещества. Именно този състав им е спечелил прозвището „мръсни снежни топки“ и е накарал учените да предположат, че те може да са доставили вода и органични молекули на земната повърхност.

В ранната история на Земята – преди повече от 4 милиарда години – планетата може да е преживяла период на интензивна бомбардировка от над 100 000 комети с диаметър над 100 метра, според новото изследване, публикувано в сряда в списание Scientific Reports. Повечето от тези сблъсъци обаче са били твърде силни, за да могат молекулите, необходими за зараждането на живота, да ги преживеят.

Екипът използвал най-новите модели за образуването и развитието на кометите, за да симулира 100 000 пъти този ранен период от историята на планетата.

„Като взехме предвид това, което знаем за условията на повърхността на ранната Земя, симулациите ни показаха, че средно не е имало нито един успешен сблъсък“, обяснява водещият автор на изследването Ричард Анслоу. Той е провел проучването, докато е работил по докторската си степен в Института по астрономия към Университета в Кеймбридж, Великобритания.

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Учени от Кеймбридж с разкритие - кометите не са пренесли първите органични молекули

Популярната теория, че кометите са изиграли ключова роля за зараждането на живота на Земята преди милиарди години, може да се окаже погрешна. Това показват нови компютърни симулации, които поставят под съмнение десетилетия научни схващания, пише CNN.

Според резултатите крехките органични молекули, за които се предполага, че са били пренасяни от ледените небесни тела, са щели да бъдат унищожени при сблъсъка с планетата. Това поставя под въпрос утвърдена теория за произхода на живота, която датира поне от 1961 г. По-широката идея, че елементите за възникването на живота са пристигнали от Космоса, известна като панспермия, е още по-стара – тя е била научно формулирана през 1908 г.

Животът на Земята изисква сложни органични молекули, но не е ясно дали в ранния период от съществуването си нашата планета е разполагала с достатъчно суровини и са били извършени химични реакции, за да се образуват градивните елементи на живота. Кометите са съставени от прах и лед, но е известно, че съдържат и органични вещества. Именно този състав им е спечелил прозвището „мръсни снежни топки“ и е накарал учените да предположат, че те може да са доставили вода и органични молекули на земната повърхност.

В ранната история на Земята – преди повече от 4 милиарда години – планетата може да е преживяла период на интензивна бомбардировка от над 100 000 комети с диаметър над 100 метра, според новото изследване, публикувано в сряда в списание Scientific Reports. Повечето от тези сблъсъци обаче са били твърде силни, за да могат молекулите, необходими за зараждането на живота, да ги преживеят.

Екипът използвал най-новите модели за образуването и развитието на кометите, за да симулира 100 000 пъти този ранен период от историята на планетата.

„Като взехме предвид това, което знаем за условията на повърхността на ранната Земя, симулациите ни показаха, че средно не е имало нито един успешен сблъсък“, обяснява водещият автор на изследването Ричард Анслоу. Той е провел проучването, докато е работил по докторската си степен в Института по астрономия към Университета в Кеймбридж, Великобритания.

Кометите съдържали високи концентрации на ключови за живота молекули, но симулацията показала, че са се движели твърде бързо, за да могат успешно да ги доставят на Земята.

„Характерната скорост, с която тези комети са се сблъсквали със Земята, показва, че много малко от тях са могли да доставят непокътнати органични молекули“, казва Анслоу.

По-конкретно, в 54% от симулациите не е имало никакъв сблъсък, докато в останалите 46% е имало поне един. Само в „съвсем малък брой“ от случаите са регистрирани до три сблъсъка, обяснява Анслоу.

„Не можем категорично да изключим възможността никога да не е имало успешен сблъсък – възможно е да е имало такъв изключително рядък случай“, казва той.

Подобно изключение обаче би трябвало да се случи на „перфектно място“, където вече са били налице няколко важни условия, включително наличие на течна вода и други химични вещества, необходими за възникването на живота. Това прави целия процес малко вероятен, допълва ученият.

„Тъй като Марс е много по-малък от Земята и се намира по-далеч от Слънцето, типичната скорост на кометите при сблъсък с него е значително по-ниска. Затова, докато тези удари са унищожавали по-голямата част от циановодорода на Земята, на Марс това не е било толкова често“, казва Анслоу.

Тази идея може да добави още едно измерение към дългогодишния въпрос дали Червената планета някога е поддържала живот.

„Това е още една гледна точка, която трябва да имаме предвид, когато се опитваме да разберем по-подробно ранната еволюция на Марс“, допълва Анслоу.