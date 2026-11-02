Турция отваря тайните подземия на една от емблемите на Истанбул

Неизследвани досега тунели, подземни камери и древни пространства под „Света София“ в Истанбул може скоро да бъдат отворени за посетители. Турските власти планират да превърнат скритите подземия в нова част от туристическия маршрут на историческия храм след приключването на необходимите дейности по почистване, укрепване и реставрация.

Това съобщи министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, цитиран от вестник „Тюркийе“. По време на културен фестивал в Анталия той разкри, че екипите, ангажирани с продължителната реставрация на „Света София“, вече работят по проучването и съхраняването на тунели, водни канали, мазета и други подземни пространства.

Досега от тях са изнесени около 3000 тона кал и отломки. Почистването е разкрило множество тунели и камери, които до момента не са били подробно изследвани.

Особен интерес представлява подземна гробница с четири камери, известна като хипогеум, в североизточната част на комплекса. Разкопките там са открили следи от периоди, предхождащи изграждането на самия храм.

Според Ерсой турските власти възнамеряват в близко време да представят подземните пространства пред медиите. След приключването на укрепителните и реставрационните работи достъпните и безопасни за посещение тунели и камери ще бъдат отворени и за туристи.

Паралелно с това продължават укрепителните дейности по главния купол и полукуполa над източната част на сградата.

Храм с близо 1500 години история

„Света София“ е построена между 532 и 537 г. по нареждане на византийския император Юстиниан I. След превземането на Константинопол от османците през 1453 г. султан Мехмед II Завоевателя я превръща в джамия.

През 1934 г., по време на управлението на Мустафа Кемал Ататюрк, сградата получава статут на музей. Той се запазва до 2020 г., когато след съдебно решение от 10 юли храмът отново е обявен за действаща джамия. В същия ден президентът Реджеп Тайип Ердоган подписва указ за възстановяване на богослуженията в историческата сграда.