Още една европейска държава се разклати. Премиер хвърли оставка

На фона на грандиозните протести във Франция и Германия заради бедността и социалните неравенства още една европейска държава се разклати. Белгийският премиер Барт де Вевер подаде днес оставка пред крал Филип, след като поредните преговори за бюджета догодина се провалиха през изминалата нощ, съобщиха местни медии. Управляващата коалиция не може да постигне съгласие как да преодолее бюджетния дефицит – с нови данъци или с ограничаване на разходите.

В съобщение от Двореца се посочва, че оставката все още не е приета и кралят ще приеме отново Де Вевер в петък, кор. на БТА Николай Желязков. Държавният глава започва консултации с политическите сили от управляващата коалиция в сряда. Кралят призовава за проява на отговорност и постигане на съгласие на фона на геополитическата и икономическата криза.

Медиите поясняват, че фламандските социалисти настояват бюджетният недостиг да бъде преодолян с въвеждането на допълнителни данъци, а център-дясното "Реформаторско движение" предпочита намаляване на социалните плащания. Белгия се стреми да спести до 2029 г. 10 милиарда евро бюджетни задължения.

Заради намерението за съкращаване на социалните разходи в Белгия тази и миналата година се състояха десетина национални стачки с блокиране на цялата страна многократно. Правителството се опитва да договори пълноценен бюджет за 2027 г. до края на декември и преговорите продължават от няколко месеца.