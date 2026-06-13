Скандал в Брюксел! Премиерът на Белгия обяснява позицията си за Путин и Русия
Де Вевер отрича близост с Путин, но настоява за диалог след войната
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Де Вевер отрича близост с Путин, но настоява за диалог след войната
Барт де Вевер предупреди, че без участие на Европа може да се стигне до „лошо споразумение“ за Украйна
Това е като гъска, която снася златни яйца. Трябва да я запазим, пошегува се белгийският премиер
ЕС е по-добре да сключи търговско споразумение със САЩ, каза още той