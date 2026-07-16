Хамид Хамид: Машините за гласуване се провалиха в цял свят, включително у нас

Тези устройства се провалиха в цял свят, в цяла Европа, провалиха се и в България. На поредни избори огромен брой от тях въобще не стартираха. Това заяви зам.-предсадателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид относно въвеждането машинно гласуване. "Подкрепяме идеята за, премахването на район „Чужбина“, защото смятаме, че той наистина е неопределим към настоящия момент. Подкрепяме идеята за по-детайлно обучение на членовете на секционни районни избирателни комисии. Смятаме, че това е в добра посока. Подкрепяме идеята за въвеждане на машинно гласуване, но не с тези машини "мадуровки", каза още той.

Цялото изказване на Хамид Хамид:

"Уважаеми народни представители,

в Комисията имах възможност да заявя, че ние ще подкрепим и предложения проект за изменение на Изборния кодекс, предложен от Прогресивна България. Подкрепяме идеята за, премахването на район „Чужбина“, защото смятаме, че той наистина е неопределим към настоящия момент.

Подкрепяме идеята за по-детайлно обучение на членовете на секционни районни избирателни комисии. Смятаме, че това е в добра посока. Подкрепяме идеята за въвеждане на машинно гласуване. Винаги сме подкрепяли тази идея, но.

Но, колеги, говорим за машинно гласуване с машини за гласуване, а не със това нещо, с което гласувахме досега. Тези венецуелски консервни кутии, колеги, не са машини за гласуване. И ако тези венецуелски консервни кутии вътре имаха венецуелска лютеничка, идеми, дойдеми.

Само че те вътре имат устройства за манипулация и кражба на вот. Тези устройства, колеги, се провалиха в цял свят, в цяла Европа, провалиха се и в България. На поредни избори огромен брой от тях въобще не стартираха.

Видяхме техници, незнайно от кого назначени, незнайно от кого одобрени, от кого контролирани, с клещи, тел, флашки и отверки летяха из цялата страна да ремонтират, да поправят машини. Какво качваха, какво сваляха, какво триеха никой нищо не разбра.

Това, което обаче, това, което обаче цял свят знае е, че с тези машини близо тринайсет години на власт стое един диктатор, благодарение на който тези машини се нарекоха мадуровки. Тези машини се нарекоха мадуровки и аз не вярвам, че в България някой иска да, да царува по примера на Николас Мадуро.

Нали разбирам неговата страст от автобусен шофьор дълго време президент. Не мисля, че в България има политически партии, които искат да работят в тази посока. Предлагали сме през годините машини, които се ползват в Съединените американски щати, оптични сканиращи устройства, които имат предимствата и на хартиеното, и на машинното гласуване.

Смятаме, че една голяма демокрация през годините е възприела най-точната, най-справедливата технология за гласуване. Също споделям опасенията и на господин Митов и господин Божанов също се изказа в тази посока, техните резерви за включването на решаваща роля на МВР в сертифицирането и контрола на тези машини.

Всички знаем какво става в момента в МВР. Ще ви дам един пример от миналата седмица. Тук, от тази трибуна, госпожо председател, аз поисках на 2 юли справка от министъра за едни полети.

Той изнесе данни от справка на 2 юли. Господин Хамид, моля да се придържаме към темата. Да, темата е МВР и машините. Темата е фалшификациите, които се правят в МВР при министъра. Аз искам справка веднага от, чрез Вас на 2 юли и седмица след това Вие ми представяте справка, справка, изготвена на девети.

Нещо с датите ми куца тук. Не може някой да ми представя нещо, което е чел на втори с дата входено на девети в министерството. Такива фалшификации, госпожо председател, се правят в МВР за една справчица. Представям си какво ще се прави с машините.

И дано да не се окаже прав бившият ни колега Радостин Василев, който говореше за ала бала с машините и как един негов бивш съратник, в момента известен повече като Киро Дрона, споделяше на Георги Свиленски едни тайни кодове, с които да правят шушу мушу с машините."