Изобретили уникален текстил: Египтянки превръщат боклука в мода

Две дизайнерки от Кайро намериха необичаен начин да се борят с пластмасовото замърсяване – като превръщат изхвърлените торбички в чанти, дрехи и мебели.

Египет е известен с древната си история и величествените си паметници, но днес страната се изправя пред съвсем модерен проблем – пластмасовите отпадъци.

Всяка година там се генерират около 2,5 милиона тона пластмасови отпадъци, а Египет е държавата, която изхвърля най-много пластмаса в Средиземно море. Само найлоновите торбички са между 350 и 560 на човек годишно, в зависимост от региона.

Именно това вдъхновява дизайнерките Мариам Хазем и Хенд Риад да създадат базираната в Кайро компания Reform Studio, която вдъхва нов живот на отпадъците.

„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са възможност. Нов ресурс“, казва Риад.

Изобретяват собствена материя

Още като студентки в Германския университет в Кайро двете разработват Plastex – иновативен текстил, изработен от нарязани на тънки нишки пластмасови торбички, преплетени с памук и други естествени влакна.

Пластмасовите нишки не се боядисват, затова всяка чанта, стол или мебел има собствена, неповторима цветова комбинация.

Тестовете показват, че Plastex може да се разтяга до два пъти над първоначалния си размер, а чанта от материала издържа товар над 50 килограма.

Изработват всичко на ръка

Тъкането се извършва от местни майстори на традиционни ръчни станове, които са леко модифицирани, за да работят с новия материал.

Така древното занаятчийско изкуство получава съвременен екологичен прочит.

Занаят с история от над 5000 години

Ръчната тъкан има дълбоки корени в Египет. Най-старата запазена тъкана дреха в света – роклята от Тархан, открита на около 50 километра южно от Кайро, е изработена преди повече от 5000 години.

Според египтолога и текстилен историк д-р Джилиан Фогелсанг-Ийстууд, плодородната долина на Нил е била идеално място за отглеждане на лен – основната суровина за прочутите египетски платове.

Близостта до древните търговски пътища, включително Пътя на коприната, превръща египетските тъкани в едни от най-търсените стоки в древния свят.

„Египетски лен се е търгувал в днешен Ливан, Леванта и дори в Субсахарска Африка. Бил е известен с високото си качество и е сред най-важните стоки за износ на Древен Египет“, обяснява тя.

Текстилът бил толкова ценен, че често служел като разменна единица, а владетели като Тутанкамон били погребвани с богато изтъкани одежди.

Днес традицията на ръчното тъкане в Горен Египет е включена в Списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, нуждаещо се от спешна защита.

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