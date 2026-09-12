Учен преобръща историята на пирамидите в Гиза. Не са строени от египтяните
Намери доказателства за суперцивилизация
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Намери доказателства за суперцивилизация
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
Войниците на Наполеон търсеха крепост, а намериха ключ към изгубена цивилизация
Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
Намереното променя представите за погребалните обреди в Египет
Открити кухини и скрит коридор поставят въпроса какво остава недостъпно от хилядолетия
В определени периоди от живота може да се активира един или друг архетип
Лондон. Екип от Великобритания установи, че трансформацията от територия на коренно различни земеделски производители, в държава, управлявана от еди...