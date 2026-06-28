Египетско гробище разкри древна тайна, може да се окаже изключителна находка

Археолози в централен Египет откриха рядък погребален папирус, свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“, в гробищен комплекс от епохата на Новото царство. Находката е направена в района Ал-Гураифа и беше обявена от египетските власти още през 2023 г., но отново привлича внимание заради мащаба и състоянието на свитъка.

Според публикация на „Популярна механика“ папирусът е описван като първия пълен такъв екземпляр, открит в тази зона, а дължината му според различни съобщения е между 13 и 18 метра. Около него археолозите са намерили скални гробници, мумии, амулети, статуи, канопични съдове, ковчези и над 25 000 фигурки ушабти - цял погребален свят, изграден за пътуването след смъртта.

Книга не за смъртта, а за излизане към деня

Името „Книга на мъртвите“ звучи зловещо, но е съвременно название. Институтът за изследване на древните култури към Чикагския университет посочва, че древноегипетското название върху някои свитъци означава „Излизане през деня“. Идеята е била душата да може да се движи в отвъдното, но и да се връща към света на живите, към светлината и познатите места.

Тези папируси не са били обикновени книги за четене, а ритуални пътеводители. В тях са събирани заклинания, молитви и формули, които трябвало да помогнат на починалия да премине изпитанията след смъртта. В епохата на Новото царство - приблизително между 1550 и 1070 г. пр.н.е. - подобни текстове вече често били поставяни в гробове и ковчези като част от подготовката за отвъдното.

Защо свитъкът е толкова важен

Най-ценният детайл не е само, че папирусът е дълъг и добре запазен. Още по-важно е, че според съобщенията той е намерен в погребален контекст - там, където първоначално е бил положен. Това дава на учените шанс да свържат текста не само с религиозната традиция, а и с конкретната гробница, конкретния човек и конкретните предмети, поставени около него.

„Ако е толкова дълъг и добре запазен, тогава със сигурност е забележителна и интересна находка“, казва Лара Вайс, генерален директор на музея „Рьомер-Пелизаус“ в Германия.

Египтологът Фой Скалф от Чикагския университет също подчертава рядкостта на подобен контекст, но остава внимателен, защото подробностите все още чакат пълно научно описание.

Той определя като „много рядко“ намирането на копие в гробницата, в която първоначално е било погребано, но отбелязва, че без снимки и официална публикация за текста е трудно да се потвърдят всички детайли на находката.

Гробище, пълно с предмети за вечността

Папирусът е най-загадъчната находка, но не е единствената. В гробището са открити каменни и дървени ковчези, мумии, амулети, канопични съдове, статуи и огромно количество ушабти - малки погребални фигурки, които според вярванията трябвало да работят вместо починалия в отвъдния живот. Такъв комплекс показва колко внимателно древните египтяни са подготвяли смъртта като продължение на живота, а не като негов край.

Сред най-забележителните предмети е гравираният и изрисуван ковчег на Та-де-Иса, описана като дъщеря на Ерет Хару, върховния жрец на Джехути в Ал-Ашмунин. Наблизо са намерени дървени кутии с нейните канопични съдове, пълен комплект ушабти и фигура на Птах-Сокар - погребално божество, свързвано с възкресението и подземния свят. Това превръща Ал-Гураифа не в място на единична сензация, а в цял архив от вярвания, статус и ритуали.

Какво разкрива „Книгата на мъртвите“

Всеки нов текст от тази традиция е ценен, защото древноегипетските папируси не са напълно еднакви. Те често съдържат различни подбори от заклинания, различна подредба и понякога варианти, които помагат на учените да разберат как са се променяли религиозните представи. Затова един дълъг и запазен свитък може да добави нови детайли към познанието за страха, надеждата и въображението на древните египтяни.

„Книгата на мъртвите“ разкрива централни аспекти на древноегипетската система от вярвания и, както в много области на египтологията, нашите теории непрекъснато се променят, развиват и адаптират с всеки нов превод на този текст“, пишат учени от Американския изследователски център в Египет, цитирани от „Популярна механика“.

Пътят към музея

Египетски официални лица по-рано са заявявали, че папирусът се очаква да бъде показан в Големия египетски музей. Самият музей вече е ключов културен център на страната: той беше официално открит на 1 ноември 2025 г. край пирамидите в Гиза, след повече от две десетилетия планиране и строителство, а официалният сайт за билети вече публикува работно време за комплекса и галериите.

За Египет подобни находки имат двойно значение. От една страна, те дават на учените нов материал за религията и погребалните практики на Новото царство. От друга - подсилват културния разказ, с който страната се опитва да върне световното внимание към своите музеи, некрополи и нови археологически открития.

Тази находка е любопитна не защото носи мрачна легенда, а защото показва колко живо древните египтяни са си представяли смъртта. За тях гробът не е бил крайна точка, а подготвена сцена за следващо пътуване - с текст, защита, помощници, богове и предмети за пътя. Ако бъде публикуван и изследван подробно, папирусът от Ал-Гураифа може да се окаже не просто красива музейна сензация, а нов ключ към една от най-влиятелните представи за отвъдното в човешката история.

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