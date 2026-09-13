Египетско гробище разкри древна тайна, може да се окаже изключителна находка
Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
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Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
Основната пречка пред изследователите е, че харапската писменост не се намира в нито един известен многоезичен артефакт
Солидна сделка за 280 хиляди евро
Това е едно от трите известни копия
Самоковската библиотека е запазила невероятното издание
Ето какво съдържа таен ръкопис
Откритието на наш учен е от 1982 година
74 страници разкриват битката при Аустерлиц, търгът е в Париж
Книгата, открита от антикваря Войнич, остава неразчетена и до днес
Ваня Ламбева е в трескава подготовка на първата национална Асамблея „Земя на децата“, която ще се проведе на 1 юни 2019 г. в София
Български монах измислил @ преди 7 века. Най-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцка хроника от ХIV век, съобщи ББС...
Стюърт Фрийман, британският художник, който създава героя на Йода през 1980 г. за "Империята отвръща на удара", винаги е казвал, че измисля сам външно...
Ню Йорк. Черновата на песента Like A Rolling Stone на легендарния американски музикант Боб Дилън бе продадена на търг на аукционна къща "Сотбис" за 2...
Варна. Великият Джузепе Мацини, съратник на Гарибалди, е предал светлината и посветил в масонството патриарха на революционното движение у нас Г. С...
Варна. Варненският адвокат Христо Раев – известен колекционер на антикварни книги за България намира ръкопис на патриарха на революционното движение у...
Според намерен ръкопис имането ще види бял свят до края на месеца
Лондон. Единствената поема на някогашния британски премиер Уинстън Чърчил ще бъде обявена за продажба с начална цена от 15 000 лири, съобщи БиБиСи. Ръ...