Голямо откритие! Намериха пръстена на Пилат Понтийски
Дълго време загадката останала неразрешена
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Дълго време загадката останала неразрешена
Руси с червено по тях
Геоморфолог се спъна и попадна на нещо сензационно
Чайоню Тепеси е сред ключовите археологически обекти за изучаване на прехода към уседнал начин на живот и ранното земеделие
Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
Личният печат на императрица Ирина е едва петият известен и може да осветли съдбоносни преговори на Иван Асен II
Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
Сензационно откритие в река Дунав
Съоръжението ще бъде отворено утре
Колският ашкрофтин взриви пазара на колекционерите, цената му скача до $145 за милиметър
Гигантски кръгове, квадрати и осмоъгълници променят представите за живота преди европейската колонизация
Вулканична пепел криела масов гроб на дъното на морето
Принадлежи на титанозавър – един от най-големите динозаври, живели някога
Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон
За да изучат вкаменелостта, учените са използвали набор от съвременни инструменти
Защото планетата се е паклонила
Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“