Невероятно, но факт: Риба се размножава без мъжки от 100 000 години

В реките на Мексико и южен Тексас плува риба, която според законите на еволюцията изобщо не би трябвало да съществува.

Тя е известна като амазонска моли – вид, съставен изцяло от женски екземпляри. В продължение на около 100 000 години тези риби се размножават без участието на мъжки представители от собствения си вид и въпреки това продължават успешно да съществуват, пише BBC

Амазонската моли е получила името си от легендарните амазонки от гръцката митология – племе от жени воини. Името не е случайно. При този вид няма мъжки екземпляри.

Женските все пак се нуждаят от мъжки риби от близкородствени видове. Те използват сперматозоидите им единствено като „спусък“, който активира развитието на яйцеклетките. След това чуждата ДНК се изхвърля и не участва в създаването на поколението.

Резултатът е удивителен – всяка нова рибка е практически клонинг на майката си.

Именно това озадачава учените от десетилетия.

Според класическата теория на еволюцията видовете, които се размножават без сексуално смесване на гените, са обречени. Причината е, че вредните мутации постепенно се натрупват в генома и с течение на времето би трябвало да доведат до изчезване на вида.

Но амазонската моли очевидно отказва да следва тези правила.

„Ако погледнем голямата картина, 99,9 процента от живите организми използват сексуално размножаване“, обяснява еволюционният биолог Дейв Спайер от Университета в Амстердам.

Според него сексът дава огромно предимство, защото позволява постоянно разбъркване на гените. Това създава генетично разнообразие и помага на организмите да се адаптират към променящата се среда.

При безполовото размножаване обаче генетичните грешки се предават от поколение на поколение. Теоретично това трябва постепенно да разруши генома.

Ново изследване обаче показва, че амазонската моли е намерила собствено решение на проблема.

Учени от Германия са установили, че рибата използва изключително активно процес, наречен „генна конверсия“. Това е своеобразен механизъм за ремонт на ДНК, при който клетките използват здрава генетична информация, за да поправят увредените участъци.

При хората този процес съществува, но играе сравнително второстепенна роля. При амазонската моли обаче той изглежда е ключов за оцеляването.

Чрез него рибите непрекъснато „почистват“ генома си от натрупващите се грешки и така избягват генетичния срив, който би трябвало да ги унищожи.

Амазонската моли не е единственият подобен феномен в природата.

Учените посочват и други животни, които живеят без сексуално размножаване в продължение на милиони години. Сред тях са някои видове насекоми и микроскопични организми, известни като бделоидни ротатории.

Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“, защото успяват да оцелеят десетки милиони години без мъжки представители.

Изследователите смятат, че подобни организми могат да променят фундаменталните представи за начина, по който работи еволюцията.

Откритията подсказват, че природата е много по-изобретателна, отколкото се е смятало досега, и че сексуалното размножаване може да не е единственият път към дългосрочното оцеляване на един вид.

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