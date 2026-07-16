За първи път! Учени откриха планета, подобна на Земята

За първи път американски планетарни учени откриха доказателства за съществуването на атмосфера на потенциално обитаема скалиста планета LHS 1140b, която обикаля около едно от близките червени джуджета в съзвездието Цетус.

Откритието е революционно, защото разкрива възможност за свят, подобен на Земята, със стабилна атмосфера, който се намира около най-често срещаните звезди в галактиката.

Това съобщи пресслужбата на Университета на Флорида (САЩ).

"За първи път открихме планета, подобна на Земята, която теоретично може да има течна вода на повърхността си, която също има атмосфера.

Всички скалисти екзопланети, които преди това сме изучавали и намирани в близост до червени джуджета, не са имали атмосфера от самото начало или са я загубили бързо в процеса на последващата си еволюция", каза доцент Джейсън Дитман, чиито думи са цитирани от пресслужбата на университета.

Тази планетата LHS 1140b, в съзвездието Цетус, се намира на 48 светлинни години от нас. Планетата е "супер-Земя" – тя е около 5.6 пъти по-голяма от масата на Земята и в същото време прави едно завъртане около звездата само за 25 непълни дни.

Наблюдението на тази планета започнало в обсерваторията Лас Кампанас в Чили преди години, когато открили там наличие на хелий. Това накарало учените да продължат на наблюдават LHS 1140b.

Сега вече се доказва, че на планетата има атмосфера, чиито горни слоеве са изпълнени с хелий с малка смес от водород.

В близко бъдеще астрономите планират да изучат атмосферата на тази планета, като се надяват за откриването на следи от водна пара в атмосферата.