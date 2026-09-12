За първи път! Учени откриха планета, подобна на Земята
Има атмосфера, намира се около близко червено джудже
Следете всички новини, анализи и коментари за Атмосфера. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има атмосфера, намира се около близко червено джудже
„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Гръмотевици и градушки връхлитат следобед
Между треньора и футболистите има изключителни взаимоотношения
Предупреждения от експерти
Dynamic World използва сателитни изображения, за да разработи карта с висока разделителна способност
Синьото влияе на ума, жълтото носи топлина, а оранжевото повишава апетита
Експерти предупредиха за възможността от "безконтролно" навлизане в атмосферата
Отчетени са най-високите нива на въглероден диоксид за последните 23 милиона години
Слънчевият минимум може да донесе повече светкавици
Тя е била пълна с железен прах
Авариралият руски товарен космически кораб "Прогрес М-27М" може да навлезе в плътните слоеве на земната атмосферата в Деня на победата 9 май. Това съо...
САЩ и Китай сериозно ще намалят емисиите си от парникови газове в атмосферата в следващите две десетилетия. Това стана ясно след срещата между америка...
Ню Йорк. Озоновият слой, който предпазва земята от причиняващите рак ултравиолетови лъчи, показва ранни признаци на възстановяване след години на изтъ...
Токио. Япония постави нова цел за емисиите на парникови газове, което според критиците ще попречи на преговорите за договор за ограничаване на емис...
Света гора ще потъне, преди да дойде Антихриста, предупредил атонския монах
Вашингтон. Четиридесет години след като последните астронавти от програмата Аполо напуснаха лунната повърхност, НАСА изпрати нова сонда към Луната....