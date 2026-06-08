Жегата настъпва, но небето готви изненади

Днес атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици.

Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 14 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 37 мин. и залязва в 13 ч. и 18 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

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