37° днес, в сряда става весело, а в неделя - ето какво
Слънцето ще пече почти навсякъде, а в края на седмицата температурите ще тръгнат надолу
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Слънцето ще пече почти навсякъде, а в края на седмицата температурите ще тръгнат надолу
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
Вечерта идат бури
Европа най-сетне ще види валежи
По Черноморието остава ветровито, а през уикенда се очаква предимно слънчево време с температури до 32°
Прохладата е в планините
Следобед небето се обръща – очакват се дъжд, гръмотевици и градушки
В планинските райони ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър
Слънцето вдига температурите до 36 градуса, но край брега ще бъде по-прохладно с приятни 26-29 градуса
Още днес на много места се очакват интензивни валежи, гръмотевици и риск от градушки
В планинските райони на Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи
В планините ще е прохладно
Тук-там ще вали, вижте кога
По Северното Черноморие ще има повече валежи
Единствената опасност за Мальовица е, ако модернизацията на стария влек бъде спряна
На Балканите е жега, а в други страни-бури и дъждове
Валежи и гръмотевици ще има в много райони на страната днес
Гръмотевици и риск от градушки над страната
Геоложките процеси могат да издигат планини, но гравитацията и слабостта на скалите решават докъде
По Черноморието денят ще започне с повече облаци и валежи на много места