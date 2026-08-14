Пълна програма днес: Слънце, дъжд и гръмотевици

В петък, 14 август, облачността ще бъде по-значителна над западната половина на България. На места, главно в югозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, но около и след обяд облачността временно ще се увеличава.

Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са между 26° и 31°, предава bTV.

Колко ще показват термометрите?

София – 27°

Пловдив – 31°

Варна – 25°

Бургас – 26°

Времето в планините

Над планините облачността ще бъде по-значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен, временно силен от североизток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 12°.

По морето – слънце, но с вятър

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд. На отделни места, главно по северното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд.

Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 24° и 27°.

Морската вода е 25°-26°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Какво ни чака през уикенда?

Събота и неделя ще донесат предимно слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя главно над източните райони.

Вероятността за валежи е малка, а температурите ще се повишат до 27°-32°.