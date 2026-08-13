Адът в Халкидики от първо лице: Огънят ни заклещи без изход!

Български общински служител съобщи за ужасяваща евакуация по море на Халкидики, след като горски пожари блокираха пътищата в района на Сивири. Стотици летовници бяха принудени да бягат към плажа заради бързото разпространение на огъня, превръщайки курорта в капан.

"Огънят ни заклещи без изход!", съобщи той с глас, пълен с ужас от преживяното. Пламен Делев, съпругата му и още едно семейство успели по чудо да се измъкнат от пожара край Сивири.

Свидетелят описва гъст дим и паника, като вятърът е направил овладяването на стихията от сухопътни екипи невъзможно.

Спасителна акция по вода

Частни и спасителни лодки евакуираха българи и чужденци, а местните власти призоваха за спазване на мерките за безопасност и избягване на пътуванията в района. „Такова нещо не съм виждал. Истински ад, апокалипсис, Помпей! Огромни пламъци, пищящи жени и деца, хора, които стояха на брега и бяха готови да се спасяват през морето“, разказва Делев.

По думите му огънят се разпространявал изключително бързо. В района били обхванати растителност, къщи и хотели. „Виждаш как огънят те приближава и нямаш изход. Нищо не се вижда от огромните димни кълба“, описва преживяното той.

В един момент двете семейства решили да напуснат района с джип. За да се измъкнат от огнения капан, те преминали през полета, канавки и маслинови насаждения.„Слава на Бога, успяхме да се отдалечим от мястото. Сега сме спрели и не знаем на кой свят сме. Това беше първият ден от почивката ни. Прибираме се“, казва Делев.

Той споделя и своето предположение, че пожарът може да е умишлен, но причината за избухването на огъня предстои да бъде установена от компетентните власти.

