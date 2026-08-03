Гърция не си поплюва! 1125 евро глоба за барбекю

Само на няколко километра от българската граница властите в Гърция показаха, че няма да проявяват никаква снизходителност към нарушителите на противопожарните правила.

Местен жител от община Като Неврокопи бе санкциониран с административна глоба от 1125 евро, след като използвал скара в разгара на противопожарния сезон, пише топ преса.

Инцидентът е станал в неделя, когато служители на пожарната служба установили, че гъркът е запалил барбекю в района на община Неврокопи, нарушавайки строгите противопожарни разпоредби.

Разследващите служители на Пожарната служба в Драма незабавно съставили акт, а наложената санкция от 1125 евро е поредният сигнал, че гръцките власти прилагат политика на нулева толерантност към всяко действие, което може да доведе до възникване на пожар.