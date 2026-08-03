Само на няколко километра от българската граница властите в Гърция показаха, че няма да проявяват никаква снизходителност към нарушителите на противопожарните правила.
Местен жител от община Като Неврокопи бе санкциониран с административна глоба от 1125 евро, след като използвал скара в разгара на противопожарния сезон, пише топ преса.
Инцидентът е станал в неделя, когато служители на пожарната служба установили, че гъркът е запалил барбекю в района на община Неврокопи, нарушавайки строгите противопожарни разпоредби.
Разследващите служители на Пожарната служба в Драма незабавно съставили акт, а наложената санкция от 1125 евро е поредният сигнал, че гръцките власти прилагат политика на нулева толерантност към всяко действие, което може да доведе до възникване на пожар.
Гърция не си поплюва! 1125 евро глоба за барбекю
Разследващите служители на Пожарната служба в Драма незабавно съставили акт
Само на няколко километра от българската граница властите в Гърция показаха, че няма да проявяват никаква снизходителност към нарушителите на противопожарните правила.
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