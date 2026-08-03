Кувейт и Саудитска Арабия заобикалят Ормуз. Нов петролопровод

Кувейт води преговори със Саудитска Арабия и други арабски държави от региона за изграждането на нов петролопровод за износ на суров петрол, който да заобикаля стратегическия Ормузки проток, съобщи министърът на петрола на страната Тарик Ал-Руми, предава БТА.

В интервю за Киодо той заяви, че износът на петрол от страната е „напълно спрял“ заради фактическото затваряне на стратегическия проток от Иран. По думите му възстановяването на петролните съоръжения, повредени при атаките, включително част от резервоарите за съхранение на петрол, ще отнеме „най-малко една година“.

Преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари Кувейт беше един от основните доставчици на суров петрол за Япония.

Кувейт се намира дълбоко във вътрешността на Персийския залив и поради географското си положение износът му зависи изцяло от свободното преминаване през Ормузкия проток. „Докато протокът остава блокиран, износът на петрол е нула“, съобщи Ал-Руми, като допълни, че вероятността за изграждане на нов обходен петролопровод е много висока след консултации със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други държави.

Един от обсъжданите маршрути предвижда Кувейт да бъде свързан чрез Саудитска Арабия с Червено море или с Оман. Друг вариант е връзка с пристанището Фуджейра, на източното крайбрежие на ОАЕ, което се намира извън Ормузкия проток и вече се използва като алтернативен изход за петролни доставки.

„В момента търсим най-добрия и най-рентабилен вариант“, заяви Ал-Руми, като подчерта, че изграждането на такъв петролопровод ще бъде изключително голям и сложен проект. Министърът на петрола определи Япония като един от „стратегическите клиенти“ на Кувейт по отношение на износа на суров петрол и преработени петролни продукти. Той допълни, че се водят разговори за увеличаване на стратегическите петролни резерви в приятелски държави.

Ал-Руми остро осъди ракетните и безпилотни атаки на Иран срещу Кувейт и други страни от Персийския залив, като подчерта, че страната не е предприемала нападения срещу Иран.

„Всички наши жизненоважни обекти, включително петролният сектор, са защитени от противовъздушна отбрана“, заяви министърът, като добави, че Кувейт планира допълнително да засили възможностите си за въздушна защита.