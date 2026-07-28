Петролът поевтиня рязко. Значи ли това скорошен мир?

Инвеститорите поеха глътка въздух, след като стана ясно, че както САЩ, така и Иран засега се въздържат от нови преки военни удари. Фючърсите на петрола сорт Брент се сринаха с 6,35 на сто до нива под 83 долара за барел към 19:30 часа българско време. Спадът следва черния понеделник за суровината, когато сортът поевтиня с 8,7 на сто – най-сериозното му еднодневно отстъпление за повече от три месеца. В същото време американският лек суров петрол се установи на нива от близо 78 долара за барел. Значи ли това мир в Близкия изток, се питат бизнес анализатори, които следят цените на горивата по света.

Драматичният спад е подхранван от оптимизъм за мирни преговори, особено след сигнали от Вашингтон и ключови разговори между САЩ и Израел. Пазарните нагласи се промениха, а анализатори отбелязват, че понижението се дължи на психологическо препозициониране, а не на срив във физическите доставки.

Възстановяване на логистиката и ситуацията в Черно море

Допълнителен натиск върху цените оказа възобновяването на товаренето на терминал на Каспийския тръбопределен консорциум в Русия след едноседмично прекъсване поради атаки. Въпреки оптимизма, напрежението остава – корабоплаването през Ормузкия проток е затруднено, а Саудитска Арабия съобщи за прехванати дронове, насочени към петролни съоръжения.

