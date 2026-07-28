Драмата с горивата продължава. Неприятна прогноза

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозира още поскъпване на горивата у нас.

Експертът свързва тенденцията с напрежението в Близкия изток и нестабилната геополитическа обстановка. По думите му едно пътуване реално се оскъпява с около 30 евро.

Цените на горивата в България ще продължат да се покачват и през тази седмица.

"Надяваме се на едно щастливо лято, в което ще пътуваме по-евтино, но това няма да се осъществи предвид ситуацията в Близкия изток. Цените на горивата ще продължат да растат и тази седмица", заяви Хаджидимитров в ефира на bTV.

Според него в момента е почти невъзможно да се правят дългосрочни прогнози заради нестабилната геополитическа обстановка и военните конфликти.

Въпреки поскъпването потреблението на горива не намалява.

"Едно пътуване реално се оскъпява с около 30 евро. Хората си казват: "Майната му, ще го платим" и тръгват", коментира той. И смята, че достигането на цена от над 2 евро за литър дизел е малко вероятно.

По думите му в рамките на около месец ще бъде пусната нова онлайн платформа, чрез която потребителите ще могат да следят базовите цени на горивата в различните райони на страната, както и да сравняват цените по отделните бензиностанции и движението на цените на едро.

Експертът коментира и широко разпространеното мнение, че търговците на горива реализират огромни печалби.

"Правят се сериозни обороти, но маржът на печалба е много нисък. Не е като при лекарствата и хранителните стоки", подчерта той.

По отношение на евентуално държавно подпомагане на цените на горивата Хаджидимитров бе категоричен, че това едва ли е възможно.

"Бюджетът е толкова изтънен, че едва ли държавата в момента ще може да субсидира горивата", каза той.

Като най-реалистична мярка за справяне с по-високите цени той посочи ограничаването на ненужните пътувания или използването на споделено пътуване, което би намалило разходите за гориво.