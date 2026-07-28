Черното злато поевтиня, опасността обаче остава

Цените на петрола продължиха да спадат във вторник, след като надеждите за мирно уреждане на конфликта между САЩ и Иран успокоиха част от страховете за глобалните енергийни доставки. Сортът Брент и американският лек суров петрол загубиха над 1 долар за барел и достигнаха най-ниските си стойности от 20 юли, съобщи Ройтерс. Пазарът реагира на спирането на взаимните удари и на сигналите за започнали преговори между Вашингтон и Техеран. Опасността от ново изостряне обаче остава, особено около Ормузкия проток и Червено море.

Брент слезе под 87 долара

Фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха с 1,47 долара, или 1,66%, до 86,89 долара за барел към 06:26 ч. българско време.

Американският лек суров петрол се търгуваше за 81,16 долара за барел в азиатската сесия. Спадът при него беше с 1,45 долара, или 1,76%.

И двата основни сорта се озоваха на най-ниските си ценови нива от 20 юли. Ден по-рано те се сринаха с около 8%, след като през почивните дни беше обявено прекратяване на взаимните удари между САЩ и Иран.

Тръмп заговори за „много приятелски“ преговори

Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Вашингтон води „много приятелски“ разговори с Техеран и вижда шанс конфликтът да бъде разрешен.

Той обаче предупреди, че американските удари могат да бъдат възобновени, ако преговорите се провалят. Иран също даде знак, че е готов да отговори при нова атака.

„Засега облекчението, че е намерен изход от ситуацията, охлади цените и намали опасенията относно нападения на хусите срещу саудитската инфраструктура. Въпреки това ситуацията остава изключително динамична“, коментира анализаторът на Ай Джи Тони Сикамор.

Червено море остава голямата неизвестна

Представител на международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия, заяви, че хусите се стремят да контролират корабоплаването през протока Баб ел Мандеб по подобие на действията на Иран в Ормузкия проток.

Този маршрут е от ключово значение за търговията между Азия, Близкия изток и Европа. Всяко сериозно прекъсване може да забави доставките, да увеличи транспортните разходи и отново да повиши цените на петрола.

„Дали хусите разполагат с военния капацитет да наложат пълна блокада, е под въпрос, особено като се има предвид, че саудитците ще ги атакуват безмилостно“, заяви анализаторът на „Марекс“ Едуард Мейър.

По думите му няма съмнение, че корабният трафик в Червено море и през Ормузкия проток вече е намалял значително.

Слабото търсене задържа цените

Мейър посочи, че една от основните причини петролът да не е поскъпнал още повече е отслабването на търсенето, особено в Азия.

По-ниското потребление компенсира част от притесненията за доставките и ограничава възможността за нов рязък ценови скок. Пазарът обаче остава чувствителен към всяка новина за военни действия, преговори или проблеми по основните маршрути.

Анализаторите предупреждават, че рискът кризата да обхване и Червено море остава висок. Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала дронове, насочени към петролни съоръжения, включително в Рияд.

Според саудитските власти апаратите са били изстреляни от Ирак от въоръжени групировки, подкрепяни от Иран.

Възстановени доставки натиснаха пазара

Допълнителен натиск върху цените оказа новината, че терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум по руското крайбрежие на Черно море е възобновил товаренето на петрол.

Работата беше прекъсната за около седмица след украински атаки с дронове. Връщането на терминала към нормален режим увеличи очакванията за по-стабилни доставки и даде още една причина на търговците да свалят цените.

Пазарът засега залага на дипломатически изход и постепенно възстановяване на енергийните потоци. Достатъчна е обаче една нова атака или провал на преговорите, за да се обърне посоката отново нагоре.