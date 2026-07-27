Екшън с дизела. Поскъпва до дни

Цена на газта, бензина и дизела се увеличат. Надявахме се да пътваме по-евтино това лято, но няма да се сбъдне. Това заяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Едровите цени на дизела се вдигнаха с 0,30 цента заради световния пазар, което още не е отразено. С 4-7 цента ще се увеличи дизеловото гориво тази седмица, съобщи той.

"С 30 цента се е увеличило пътуването спрямо миналото лято, но няма спад в потреблението. Едно пътуване се оскъпява с 30 евро повече."

В съседна Сърбия цените са с поне 0,10 цента нагоре, а в Румъния - с 0,5 цента, допълни той.